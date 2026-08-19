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Colombia ya tendría rival para amistoso de octubre: revelaron detalles

La Selección Colombia ya tendría tres amistosos: la ‘tricolor’ prepara su regreso.

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
07:51 p. m.
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La Selección Colombia tendría prácticamente definido su calendario para la próxima fecha FIFA: además de México y Perú, Paraguay sería el tercer rival de la Tricolor en octubre, aunque el amistoso todavía está pendiente de confirmación oficial.

¿Cuándo jugaría Colombia contra Paraguay?

De acuerdo con la información conocida en la prensa deportiva, el partido contra la Selección de Paraguay se disputaría el 2 de octubre de 2026 en New Jersey, Estados Unidos.

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El encuentro haría parte de una gira de tres compromisos que marcará el regreso de Colombia a la competencia internacional después de su participación en el Mundial de 2026. Antes del duelo con la Albirroja, el equipo de Néstor Lorenzo se mediría con México, el 26 de septiembre en Baltimore.

La ventana se cerraría el 6 de octubre frente a Perú, en Miami. Así, los tres partidos de la Tricolor quedarían concentrados en territorio estadounidense.

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El duelo ante Paraguay es, por ahora, el que requiere mayor cautela, pues no existe todavía confirmación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la programación completa.

¿Qué viene para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo?

La serie de amistosos tendrá un significado especial para el equipo nacional. Será el comienzo de una nueva etapa de trabajo de Néstor Lorenzo, quien renovó su vínculo para continuar al frente de Colombia durante los próximos cuatro años.

El entrenador argentino tendrá como grandes objetivos la preparación para la Copa América 2028 y el camino hacia el Mundial de 2030.

La concentración comenzaría alrededor del 19 de septiembre, mientras que la convocatoria estaría prevista entre el 16 y el 18 del mismo mes. La duración de la ventana permitirá al cuerpo técnico contar con varios días de trabajo antes del primer encuentro.

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Además, Lorenzo tendrá novedades en su equipo de colaboradores. Luis Amaranto Perea dejó su puesto como asistente para asumir la dirección técnica de Independiente Medellín. Su reemplazo todavía no ha sido anunciado oficialmente, aunque José María Bazán aparece como principal candidato para ocupar ese lugar.

Si se confirma el calendario, Colombia tendrá ante México, Paraguay y Perú sus primeros exámenes después del Mundial y tres oportunidades para comenzar a darle forma al nuevo proceso de Lorenzo.

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