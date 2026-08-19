Autoridades advierten: roban subsidios de víctimas usando cobros ilegales y falsos trámites

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió una alerta urgente en Colombia tras detectar que redes de intermediarios y cobradores ilegales están aprovechándose de la tragedia ocasionada por el reciente terremoto para apropiarse de los subsidios e indemnizaciones destinados a las víctimas fatales.

La advertencia de la entidad se dio a conocer luego de que se revelaran graves denuncias ciudadanas sobre cobros abusivos cometidos contra familiares vulnerables en momentos de dolor. Un caso paradigmático expuesto públicamente por periodistas locales involucra a un padre de familia en Cali que perdió a su esposa y a su hijo durante el evento sísmico.

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Según la denuncia, una empresa funeraria se ofreció a radicar la solicitud de indemnización ante la ADRES, pero imponiendo un contrato con el cobro de una comisión equivalente al 30 % del monto total reconocido. En esta sola gestión, el cobro indebido superó los 20 millones de pesos, incluyendo cláusulas con altas penalidades económicas en caso de que el afectado decidiera desistir de sus servicios.

Esto dijo la ADRES ante esta situación de estafas

Frente a esta situación, la ADRES enfatizó de manera categórica que los beneficiarios de personas fallecidas o con incapacidad permanente por desastres naturales no necesitan intermediarios, abogados, ni gestores privados para reclamar estos auxilios.

Todos los procesos y solicitudes de indemnización por gastos funerarios y muerte ante la entidad estatal son completamente gratuitos y se efectúan de manera directa.

Montos y requisitos para reclamar las indemnizaciones de ley

En el marco de la normativa vigente para eventos catastróficos o de origen natural, la ADRES reconoce un apoyo económico que alcanza hasta los 750 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) por cada persona fallecida, lo cual equivale a más de 43,7 millones de pesos.

Estos recursos están orientados a aliviar la carga económica de los hogares impactados por el desastre y cubrir los costos derivados de los servicios exequiales.

Los beneficiarios legales de estas compensaciones son, en primer orden, el cónyuge o compañero permanente y los hijos (repartido en un 50 % para cada parte). A falta de estos, la línea de reclamo se extiende a los padres y posteriormente a los hermanos de la persona fallecida.

Para adelantar el trámite de forma directa y sin perder dinero en comisiones ilegales, los allegados únicamente deben presentar: