CANAL RCN
Internacional

Conciertos de Shakira y Christina Aguilera son cancelados en Oriente Medio

Los eventos en los que iban a participar ya habían sido aplazados por el conflicto entre EE. UU. e Irán.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 19 de 2026
07:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La persistente inestabilidad que sacude a los países del Golfo Pérsico ha asestado un nuevo golpe a los intentos de reactivar el turismo y la agenda cultural en la región.

Esta vez, las cancelaciones de los espectáculos de la artista colombiana Shakira y la superestrella estadounidense Christina Aguilera dejan en evidencia las repercusiones del conflicto armado, que sigue paralizando las actividades económicas en Emiratos Árabes Unidos.

Trump comparte un mapa en el que habla del estrecho de Ormuz como territorio estadounidense
RELACIONADO

Trump comparte un mapa en el que habla del estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

Ambos eventos fueron aplazados y, finalmente, cancelados:

Ambas citas musicales habían sufrido cambios por las graves afectaciones en seguridad y en el tráfico aéreo, pero fueron canceladas, de forma definitiva, el martes 18 de agosto.

La actuación de Shakira en el festival Offlimits —programado en un inicio para el 4 de abril y aplazado para el 21 de noviembre— fue suspendida oficialmente, mediante un comunicado emitido por la organización.

Aunque los promotores evitaron revelar detalles, confirmaron la devolución del dinero e indicaron su intención de retomar el proyecto en un futuro: “Esperamos reorganizar Offlimits en 2027”.

Lo mismo ocurrió con el show de Christina Aguilera, pautado originalmente para el 24 de abril y pospuesto para el 25 de septiembre. Ticketmaster confirmó que el evento no se llevará a cabo y, según medios locales, no reprogramó la fecha.

Marea negra en el estrecho de Ormuz habría sido provocada por Irán: aun así exige una compensación
RELACIONADO

Marea negra en el estrecho de Ormuz habría sido provocada por Irán: aun así exige una compensación

3.000 drones y misiles han sido dirigidos contra los Emiratos:

Detrás de este freno a la industria del espectáculo subyace la vulnerabilidad logística e institucional provocada por las hostilidades en la región.

Desde que estalló la guerra, Teherán ha dirigido varias de sus acciones de represalia contra territorio emiratí. Reportes oficiales cifran en más de 3.000 los drones y misiles lanzados hacia el país.

Si bien la mayoría han sido neutralizados por los sistemas defensivos, algunos han impactado la infraestructura nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inglaterra

Hallan cadáver de un hombre en estadio de Inglaterra

Indonesia

¡Un milagro! Mujer de 84 años sobrevivió tres días sepultada tras el terremoto en Indonesia

Chile

Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tienen inundada la zona norte

Otras Noticias

Dimayor

Nueva decisión en el caso de Yhormar Hurtado: ¿América de Cali conservará los puntos?

La Dimayor resolvió en primera instancia que América de Cali conservaría los puntos de los partidos ante Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá.

Cali

Pico y placa solidario en Cali: alerta por falso formulario que está circulando en redes

La Alcaldía de Cali puso en marcha la medida para agilizar el transporte de vehículos de emergencia.

Ciberseguridad

Autoridades advierten: roban subsidios de víctimas usando cobros ilegales y falsos trámites

Artistas

Los Inquietos vivieron segundos de terror en pleno concierto: fuerte explosión en la tarima

EPS

Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS