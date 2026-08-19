Conciertos de Shakira y Christina Aguilera son cancelados en Oriente Medio

La persistente inestabilidad que sacude a los países del Golfo Pérsico ha asestado un nuevo golpe a los intentos de reactivar el turismo y la agenda cultural en la región.

Esta vez, las cancelaciones de los espectáculos de la artista colombiana Shakira y la superestrella estadounidense Christina Aguilera dejan en evidencia las repercusiones del conflicto armado, que sigue paralizando las actividades económicas en Emiratos Árabes Unidos.

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Ambos eventos fueron aplazados y, finalmente, cancelados:

Ambas citas musicales habían sufrido cambios por las graves afectaciones en seguridad y en el tráfico aéreo, pero fueron canceladas, de forma definitiva, el martes 18 de agosto.

La actuación de Shakira en el festival Offlimits —programado en un inicio para el 4 de abril y aplazado para el 21 de noviembre— fue suspendida oficialmente, mediante un comunicado emitido por la organización.

Aunque los promotores evitaron revelar detalles, confirmaron la devolución del dinero e indicaron su intención de retomar el proyecto en un futuro: “Esperamos reorganizar Offlimits en 2027”.

Lo mismo ocurrió con el show de Christina Aguilera, pautado originalmente para el 24 de abril y pospuesto para el 25 de septiembre. Ticketmaster confirmó que el evento no se llevará a cabo y, según medios locales, no reprogramó la fecha.

3.000 drones y misiles han sido dirigidos contra los Emiratos:

Detrás de este freno a la industria del espectáculo subyace la vulnerabilidad logística e institucional provocada por las hostilidades en la región.

Desde que estalló la guerra, Teherán ha dirigido varias de sus acciones de represalia contra territorio emiratí. Reportes oficiales cifran en más de 3.000 los drones y misiles lanzados hacia el país.

Si bien la mayoría han sido neutralizados por los sistemas defensivos, algunos han impactado la infraestructura nacional.