CANAL RCN
Tendencias

Los Inquietos vivieron segundos de terror en pleno concierto: fuerte explosión en la tarima

Momentos de angustia para Los Inquietos en pleno concierto en Chicoral, Tolima.

los-inquietos-vallenato-heridos-concierto-chicoral
Foto: IG Los Inquietos del Vallenato

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
04:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una presentación de Los Inquietos del Vallenato terminó con varios de sus integrantes atendidos tras un inesperado incidente durante el concierto en Chicoral, Tolima. Maicol Delgado, una de las voces de la agrupación, sufrió una quemadura y otros músicos también resultaron afectados.

¿Cómo terminaron heridos los integrantes de Los Inquietos?

El espectáculo avanzaba con normalidad cuando un elemento de pirotecnia terminó impactando directamente la zona donde se encontraban los artistas.

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno
RELACIONADO

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

La detonación provocó una reacción inmediata entre los integrantes. El estruendo fue tan fuerte que algunos llegaron a pensar inicialmente que estaban frente a una situación mucho más grave. La presentación tuvo que detenerse mientras se verificaba el estado de quienes habían recibido el impacto.

Uno de los momentos más preocupantes lo vivió Maicol Delgado. El cantante recibió el golpe en su brazo derecho y terminó con una quemadura de primer grado. La herida presentó sangrado y el dolor fue suficiente para dificultarle incluso sostener el micrófono.

El artista fue llevado hasta un centro médico ubicado cerca del lugar del concierto. Allí recibió atención y, de acuerdo con el relato entregado posteriormente por la agrupación, se descartó que el incidente hubiera provocado daños en sus ojos o en su rostro.

Pipe Bueno rompió el silencio y habló sobre sus problemas sentimentales con Luisa Fernanda W
RELACIONADO

Pipe Bueno rompió el silencio y habló sobre sus problemas sentimentales con Luisa Fernanda W

Precisamente esa era una de las principales preocupaciones de Delgado después del estallido.

¿Qué otros músicos fueron afectados durante el concierto?

La emergencia no se limitó al vocalista. Pedro Alvarado también recibió el impacto y sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras que una de las coristas presentó un golpe en el abdomen.

La situación generó una escena particular durante el espectáculo. Mientras Delgado era llevado para ser atendido, Alvarado permaneció sobre la tarima y continuó cantando durante varios minutos. Según explicó posteriormente, interpretó alrededor de cinco canciones mientras esperaba información sobre el estado de su compañero.

Grupo Firme hace historia en Colombia: reunió más de 346.000 personas en 11 conciertos
RELACIONADO

Grupo Firme hace historia en Colombia: reunió más de 346.000 personas en 11 conciertos

Una vez recibieron atención médica, los integrantes tomaron la decisión de volver al escenario. A pesar del susto y de las lesiones, Los Inquietos del Vallenato retomaron el concierto y cumplieron con su presentación ante el público.

Después del show, los músicos aparecieron en un video para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores, quienes habían visto imágenes de algunos integrantes con vendas y se preguntaban por su estado.

La agrupación confirmó que todos se encuentran bien y que el incidente no modificará, por ahora, los compromisos que tiene programados en diferentes regiones del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

BTS sorprende a Colombia tras el terremoto: esta es la millonaria ayuda que llegará al país

Bogotá

Indignante: perrito fue atropellado en Tunjuelito y la camioneta salió a la fuga

Redes sociales

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Otras Noticias

EPS

Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS

Solano estará a cargo de las gestiones que se adelantan en la Nueva EPS.

Inseguridad en Bogotá

Más de dos toneladas de marihuana fueron halladas en una fundación de mascotas en Suba

Según las autoridades, el inmueble ubicado en Guaymaral funcionaría como centro de almacenamiento de la droga.

Luis Díaz

Revelan el momento en el que Luis Díaz hizo llorar a Pep Guardiola en su paso por Liverpool

Indonesia

¡Un milagro! Mujer de 84 años sobrevivió tres días sepultada tras el terremoto en Indonesia

Subsidios

Confirman nueva fecha de pago de 500.000 pesos a colombianos por este subsidio