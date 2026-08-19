Los Inquietos vivieron segundos de terror en pleno concierto: fuerte explosión en la tarima

Una presentación de Los Inquietos del Vallenato terminó con varios de sus integrantes atendidos tras un inesperado incidente durante el concierto en Chicoral, Tolima. Maicol Delgado, una de las voces de la agrupación, sufrió una quemadura y otros músicos también resultaron afectados.

¿Cómo terminaron heridos los integrantes de Los Inquietos?

El espectáculo avanzaba con normalidad cuando un elemento de pirotecnia terminó impactando directamente la zona donde se encontraban los artistas.

La detonación provocó una reacción inmediata entre los integrantes. El estruendo fue tan fuerte que algunos llegaron a pensar inicialmente que estaban frente a una situación mucho más grave. La presentación tuvo que detenerse mientras se verificaba el estado de quienes habían recibido el impacto.

Uno de los momentos más preocupantes lo vivió Maicol Delgado. El cantante recibió el golpe en su brazo derecho y terminó con una quemadura de primer grado. La herida presentó sangrado y el dolor fue suficiente para dificultarle incluso sostener el micrófono.

El artista fue llevado hasta un centro médico ubicado cerca del lugar del concierto. Allí recibió atención y, de acuerdo con el relato entregado posteriormente por la agrupación, se descartó que el incidente hubiera provocado daños en sus ojos o en su rostro.

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Precisamente esa era una de las principales preocupaciones de Delgado después del estallido.

¿Qué otros músicos fueron afectados durante el concierto?

La emergencia no se limitó al vocalista. Pedro Alvarado también recibió el impacto y sufrió una lesión en una de sus piernas, mientras que una de las coristas presentó un golpe en el abdomen.

La situación generó una escena particular durante el espectáculo. Mientras Delgado era llevado para ser atendido, Alvarado permaneció sobre la tarima y continuó cantando durante varios minutos. Según explicó posteriormente, interpretó alrededor de cinco canciones mientras esperaba información sobre el estado de su compañero.

Una vez recibieron atención médica, los integrantes tomaron la decisión de volver al escenario. A pesar del susto y de las lesiones, Los Inquietos del Vallenato retomaron el concierto y cumplieron con su presentación ante el público.

Después del show, los músicos aparecieron en un video para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores, quienes habían visto imágenes de algunos integrantes con vendas y se preguntaban por su estado.

La agrupación confirmó que todos se encuentran bien y que el incidente no modificará, por ahora, los compromisos que tiene programados en diferentes regiones del país.