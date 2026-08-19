Así fue la primera réplica de Cepeda y Petro frente al manejo de la emergencia por el terremoto

El pasado lunes 17 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella dio una alocución desde Barranquilla en la que hizo un balance de la tragedia producto del terremoto del 10 de agosto y las medidas que se han impulsado.

La réplica a cargo de la oposición se emitió a las 7:00 p. m. de este miércoles 19 de agosto. La hicieron el senador y excandidato Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro.

¿Qué dijo Cepeda?

El primero en hablar fue Cepeda, quien se refirió al estado de emergencia económica anunciado por el gobierno: “No puede deteriorar en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables”. En ese orden de ideas, hizo un llamado a velar por el cuidado de la gente que quedó más afectada.

Por otro lado, dijo que la emergencia no cesa, debido a que es inminente la sequía producto del fenómeno de El Niño, la cual ya se ha visto en incendios forestales. El senador sostuvo que se debe actuar con prevención para que el país no se vea sorprendido por más emergencias.

Cepeda destacó a lo largo de su discurso el apoyo que desde la oposición se les ha hecho a las víctimas con planes de reconstrucción y otras iniciativas.

La ayuda debe llegar a todas y todos, sin discriminación alguna, sin importar la condición social, las convicciones políticas o religiosas, el origen étnico o el territorio donde se vive.

Las palabras del expresidente Petro

Después le tocó el turno al expresidente, quien lanzó duras críticas al gobierno de De la Espriella con respecto a la atención que se le ha brindado al país y propuso alternativas.

Petro cuestionó que, por la falta de empalme entre gobiernos, no se gestionó la emergencia correctamente en las primeras 100 horas, provocando un mayor desastre. Frente a esto, afirmó que su administración dejó nueve mil millones de pesos para la atención inmediata, pero no se habrían utilizado.

El expresidente también hizo duros comentarios sobre lo que consideró ha sido la la inactivación de los territorios saludables que configuró en su gobierno con miles de enfermeras y médicos en el litoral pacífico, desde Nariño hasta Panamá.