Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 29 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 29 de 2026
09:15 p. m.
09:15 p. m.
- Profunda crisis en la intervenida Nueva EPS. El Instituto Cancerológico suspendió los servicios para nuevos usuarios por las millonarias deudas.
- Noticias RCN conoció que la Interpol cerró la puerta para una nueva circular roja en contra del prófugo Carlos Ramón González.
- Decisiones de la Corte Constitucional sobre dos decretos de la emergencia económica decretada por el frente frío en Córdoba.