Niña está luchando por su vida tras recibir disparo en la cabeza de un vendedor de droga en Bogotá

En Bogotá ocurrió un lamentable hecho. Una niña de cuatro años está luchando por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza.

“El doctor me dijo que la niña podía estar en un término que no pudiera despertar y si despierta, quedaría vegetal”, esto contó la mamá en diálogo con Noticias RCN, quien detalló cómo fue la aterradora escena: “Cuando la vi decaída y con sangre en la boquita, la recojo y salgo corriendo para pedir ayuda”.

Desgarrador relato de la mamá

La menor está siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Meissen y aún tiene la bala por la gravedad de la herida. Se cree que quien le disparó es el líder de una banda que se dedica a la venta de drogas en El Paraíso, Ciudad Bolívar.

Una hipótesis que manejan las autoridades y de acuerdo con lo mencionado por la madre es que el ataque habría sido como represalia contra una persona que se negó a comercializar estupefacientes.

Por rabia, buscó a otros manes más, porque no estaba solo. Fue cuando empezó a disparar y a la niña le impactó la bala en la cabecita.

Responsable estaría fuera de Bogotá

El responsable escapó y la comunidad del barrio se ha pronunciado en redes para que las autoridades lo capturen en el menor tiempo posible. Se presume que emprendió la huida fuera de Bogotá.

Con corte al 31 de marzo, se presentaron 265 homicidios en la ciudad, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional (SIEDCO) de la Policía. Las localidades más azotadas por este crimen fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, San Cristóbal, Santa Fe y Engativá.

Estos números van de la mano con la percepción ciudadana. El informe Bogotá Cómo Vamos reveló que en 2025 el 3.6 % de la población se refirió a los asesinatos como una de las problemáticas que ha llevado a la sensación de inseguridad.