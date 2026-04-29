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Niña está luchando por su vida tras recibir disparo en la cabeza de un vendedor de droga en Bogotá

Las autoridades manejan una hipótesis y están buscando al responsable, quien habría huido de Bogotá.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
09:00 p. m.
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En Bogotá ocurrió un lamentable hecho. Una niña de cuatro años está luchando por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza.

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“El doctor me dijo que la niña podía estar en un término que no pudiera despertar y si despierta, quedaría vegetal”, esto contó la mamá en diálogo con Noticias RCN, quien detalló cómo fue la aterradora escena: “Cuando la vi decaída y con sangre en la boquita, la recojo y salgo corriendo para pedir ayuda”.

Desgarrador relato de la mamá

La menor está siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Meissen y aún tiene la bala por la gravedad de la herida. Se cree que quien le disparó es el líder de una banda que se dedica a la venta de drogas en El Paraíso, Ciudad Bolívar.

Una hipótesis que manejan las autoridades y de acuerdo con lo mencionado por la madre es que el ataque habría sido como represalia contra una persona que se negó a comercializar estupefacientes.

Por rabia, buscó a otros manes más, porque no estaba solo. Fue cuando empezó a disparar y a la niña le impactó la bala en la cabecita.

Responsable estaría fuera de Bogotá

El responsable escapó y la comunidad del barrio se ha pronunciado en redes para que las autoridades lo capturen en el menor tiempo posible. Se presume que emprendió la huida fuera de Bogotá.

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Con corte al 31 de marzo, se presentaron 265 homicidios en la ciudad, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional (SIEDCO) de la Policía. Las localidades más azotadas por este crimen fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, San Cristóbal, Santa Fe y Engativá.

Estos números van de la mano con la percepción ciudadana. El informe Bogotá Cómo Vamos reveló que en 2025 el 3.6 % de la población se refirió a los asesinatos como una de las problemáticas que ha llevado a la sensación de inseguridad.

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