MinSalud desautoriza la suspensión de servicios del Instituto de Cancerología a pacientes de Nueva EPS

Los pacientes oncológicos de la Nueva EPS recibieron con temor el anuncio del Instituto Nacional de Cancerología, que indica que, a partir del jueves 30 de abril, dejarán de prestar sus servicios, de manera temporal, a los nuevos pacientes que remita la EPS con mayor número de afiliados del país.

Se trata de una medida desesperada por la deuda de más de 146.000 millones de pesos que la Nueva EPS tiene con el instituto, que “no ha dejado de prestar sus servicios a los pacientes con cáncer afiliados” a la entidad promotora de salud y prometió que los pacientes que están en tratamiento activo continuarán recibiendo atención médica, al igual que los menores de edad y pacientes que lleguen por una urgencia a sus instalaciones.

RELACIONADO Advierten demoras en el diagnóstico por suspensión de servicios a la Nueva EPS en el Instituto de Cancerología

Pacientes oncológicos de la Nueva EPS quieren continuar su tratamiento en el cancerológico:

Omaira Chávez, que fue diagnosticada con cáncer de seno hace unos años y viaja desde Riohacha para ser atendida en el Instituto Nacional de Cancerología, le pidió a la Nueva EPS cancelar su deuda cuanto antes:

“Tengo tres años de estar viniendo aquí, al instituto, y prestan un muy buen servicio (…) Que nos dejen aquí, por favor, no nos vayan a cambiar. Que Nueva EPS se ponga al día con el hospital, con el instituto”.

En palabras de Óscar Perdomo, que tiene a su esposa hospitalizada y a la espera de que la Nueva EPS autorice su quimioterapia, esta sería una especie de “masacre” para los pacientes oncológicos.

“Mi esposa cada día está peor, la tengo hospitalizada, prácticamente en las últimas y desde septiembre u octubre estamos esperando un tratamiento de quimioterapia y no nos dan solución”, lamentó, en medio de la incertidumbre.

El ultimátum del Instituto de Cancerología llegó al agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, que anunció una mesa de diálogos, en la que prometió buscar un acuerdo que permita a la entidad cancelar su deuda y a sus afiliados seguir recibiendo atención de calidad:

“No es bueno que cierren los servicios a nuestros pacientes, porque se pueden truncar vidas, por eso, en la mesa de trabajo, la única opción es que el cancerológico reciba pagos para que siga prestando un servicio ideal a la comunidad de Nueva EPS”.

RELACIONADO Instituto Nacional de Cancerología suspende ingreso de nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS

Ministerio de Salud desautorizó el anuncio del cancerológico y amenazó con interponer una denuncia penal:

A pesar de la crisis financiera en la que se encuentra sumido el Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que la suspensión temporal de servicios a los nuevos pacientes de Nueva EPS “se encuentra abiertamente en contravía de la Ley 1751 de 2015 ‘por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones’”.

Según explicó la cartera “el artículo quinto de esta disposición determina como obligación del Estado la abstención en: (i) la afectación directa o indirecta del derecho fundamental a la salud, (ii) la adopción de decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y (iii) la realización de cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”.

La suspensión podría deteriorar el acceso de pacientes de la Nueva EPS a los servicios de salud y tecnologías que garantizarían una atención integral, oportuna y de calidad. Por tanto, la cartera amenazó con tomar acciones legales contra el instituto, aunque no mencionó una posible solución a la deuda:

“En caso de continuarse con la decisión de la negativa del servicio de salud a los pacientes afiliados a la NUEVA EPS, el Ministerio de Salud y Protección Social procederá a interponer denuncia penal y queja disciplinaria ante los entes de control respectivos por la posible comisión del delito de prevaricato”.