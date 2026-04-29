Estos son los carros más seguros en Colombia por categoría, según ranking

Los carros más seguros en Colombia fueron revelados en los Premios Vía 2026, organizados por Fasecolda y CESVI Colombia. El ranking evaluó modelos vendidos en 2025 y destaca los vehículos con mejor desempeño en seguridad, costos y tecnología.

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El listado se construye con base en pruebas técnicas y percepción de usuarios. Se analizan aspectos como frenado de emergencia, bolsas de aire, estructura del vehículo, asistencias a la conducción y costos de reparación, lo que lo convierte en una guía clave para compradores en Colombia.

En la categoría de automóviles, el Chevrolet Onix lidera el segmento hasta $78 millones, seguido por el Volkswagen Virtus en el rango medio y el Mazda 3 en el segmento superior.

En utilitarios SUV, los ganadores fueron el Volkswagen T-Cross, el Renault Arkana, el Mazda CX-50 y el Volvo EX30, este último en la gama más alta.

Para pick-ups, los modelos más seguros fueron la Nissan Frontier y la Ford Ranger, destacadas por su robustez y tecnología.

¿Cómo se eligieron los carros más seguros en Colombia?

El ranking de los carros más seguros en Colombia se basa en vehículos comercializados entre enero y diciembre de 2025.

Los evaluadores aplicaron pruebas de impacto, estabilidad, frenado y sistemas de prevención de accidentes, además de revisar el desempeño de tecnologías como asistencias de conducción y control electrónico.

CESVI también incluyó variables clave como costos de reparación y calidad del servicio posventa, un factor relevante para los usuarios al momento de elegir vehículo.

¿Cuáles son los carros más seguros según el ranking 2026?

Estos son los principales ganadores por categoría:

Automóviles:

Hasta $78 millones: Chevrolet Onix

$78 a $94 millones: Volkswagen Virtus

Más de $94 millones: Mazda 3

SUV:

Hasta $110 millones: Volkswagen T-Cross

$110 a $150 millones: Renault Arkana

$150 a $200 millones: Mazda CX-50

Más de $200 millones: Volvo EX30

Pick-ups:

Hasta $215 millones: Nissan Frontier

Más de $215 millones: Ford Ranger

Además, la marca china BYD recibió un reconocimiento por su aporte a la movilidad sostenible en el país.

El ranking de los carros más seguros en Colombia se consolida como una referencia clave para quienes buscan comprar vehículo con criterios de seguridad, tecnología y respaldo en el mercado nacional.