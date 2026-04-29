CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 29 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
02:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • No para la arremetida terrorista de las disidencias en Cauca. En Santander de Quilichao detonaron un explosivo al paso de un vehículo.
  • A 21 se elevó el número de víctimas mortales por el demencial atentado de las disidencias de 'Iván Mordisco' en la vía Panamericana. 14 personas siguen hospitalizadas.
  • En Popayán rinden sentidos homenajes a las víctimas del atentado terrorista.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 29 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 28 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 28 de abril de 2026

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Si desaparece una mujer o un niño, ya no habrá espera: activaron el mecanismo 'Alerta Rosa'

La Fiscalía y 16 entidades del Estado pusieron en marcha el nuevo mecanismo de búsqueda inmediata.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 29 de abril

Super Astro Sol hoy miércoles 29 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Karol G

Karol G agotó en tiempo récord su primera fecha en Colombia y anunció dos más

Enfermedades

Parotiditis, la enfermedad que ya ha dejado más de mil casos este año en Colombia

Londres

Ataque con cuchillo en Londres contra comunidad judía es declarado “incidente terrorista”