Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 29 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 29 de 2026
02:54 p. m.
02:54 p. m.
- No para la arremetida terrorista de las disidencias en Cauca. En Santander de Quilichao detonaron un explosivo al paso de un vehículo.
- A 21 se elevó el número de víctimas mortales por el demencial atentado de las disidencias de 'Iván Mordisco' en la vía Panamericana. 14 personas siguen hospitalizadas.
- En Popayán rinden sentidos homenajes a las víctimas del atentado terrorista.