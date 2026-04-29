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¿Cuándo será la vuelta entre Bayern Múnich y PSG, con Luis Díaz como figura?

Bayern Múnich y PSG brindaron espectáculo en la ida y ahora los aficionados del fútbol mundial esperan con ansias el juego de vuelta.

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Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
08:44 p. m.
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La semifinal de ida de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich dejó una huella imborrable en los aficionados. El vibrante 5-4 a favor del conjunto parisino en el Parque de los Príncipes no solo evidenció el poder ofensivo de ambos equipos, sino que también instaló una enorme expectativa de cara al compromiso definitivo. Con una diferencia mínima en el marcador global, la eliminatoria quedó completamente abierta y promete un desenlace de alto voltaje en territorio alemán.

Una vuelta decisiva en el Allianz Arena

Tras el espectáculo ofrecido en Francia, la atención del fútbol mundial se traslada ahora al Allianz Arena, escenario donde se disputará el partido de vuelta. El encuentro está programado para el próximo miércoles 6 de mayo a las 2:00 p.m. (hora colombiana), una cita que ya genera expectativa entre los aficionados por lo que está en juego: un cupo a la gran final del torneo más importante de clubes en Europa.

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El Bayern Múnich afrontará este duelo con la obligación de remontar ante su público, apoyado en su historial competitivo y en la fortaleza que suele mostrar en casa. La mínima diferencia en el global le permite al equipo alemán mantener intactas sus opciones, aunque deberá corregir los errores defensivos que le costaron caro en la ida. Del otro lado, el PSG buscará sostener la ventaja y aprovechar los espacios que pueda dejar su rival en la búsqueda del resultado.

Luis Díaz, protagonista y carta clave para la remontada

Uno de los nombres propios de la serie ha sido el del colombiano Luis Díaz, quien tuvo una actuación destacada en el primer compromiso. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para incidir en el marcador lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del Bayern en París. El extremo guajiro fue determinante en varias acciones ofensivas y dejó claro que está listo para asumir un rol protagónico en este tipo de escenarios.

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De cara al partido de vuelta, Díaz se perfila nuevamente como una de las principales armas del conjunto bávaro. Su rendimiento será clave para intentar romper la defensa parisina y liderar la remontada que ilusiona a los aficionados alemanes. La expectativa crece y todo apunta a un duelo definitivo lleno de emociones, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar a la final o quedarse en el camino.

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