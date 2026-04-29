Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 28 de abril de 2026

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abril 29 de 2026
07:16 a. m.
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  • Familiares de 11 de las 20 víctimas del atentado terrorista en la vía Panamericana despidieron a sus seres queridos en la vereda la Pedregosa, en Cajibío, Cauca.
  • En la vía Panamericana, en Santander de Quilichao delincuentes activaron otro carro cargado con explosivos que por fortuna no dejó víctimas.
  • Freno temporal del Consejo de Estado al decreto del gobierno que ordena el traslado 25 billones de pesos de ahorros pensionales de los fondos privados a Colpensiones. Se trata de una medida cautelar que habla entre otras cosas de una extralimitación normativa.
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