Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 28 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 29 de 2026
07:16 a. m.
07:16 a. m.
- Familiares de 11 de las 20 víctimas del atentado terrorista en la vía Panamericana despidieron a sus seres queridos en la vereda la Pedregosa, en Cajibío, Cauca.
- En la vía Panamericana, en Santander de Quilichao delincuentes activaron otro carro cargado con explosivos que por fortuna no dejó víctimas.
- Freno temporal del Consejo de Estado al decreto del gobierno que ordena el traslado 25 billones de pesos de ahorros pensionales de los fondos privados a Colpensiones. Se trata de una medida cautelar que habla entre otras cosas de una extralimitación normativa.