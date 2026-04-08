Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 8 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 08 de 2026
08:42 p. m.
08:42 p. m.
- Accidente del avión Hércules en Putumayo: investigación avanza con análisis de caja negra en Estados Unidos.
- Nuevo comunicado de la Cancillería sobre el caos de los pasaportes: "Amenaza cibernética".
- Avanza el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la zoofilia en Colombia.