Procuraduría investiga a Jorge Lemus, exdirector de la DNI, por presuntos ofrecimientos a ‘Papá Pitufo’

La Procuraduría le abrió investigación a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haberle hecho ofrecimientos a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

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Marín es llamado el ‘zar del contrabando’, dado que su red estuvo detrás de al menos el 80 % de los productos que ingresaron al país sin la documentación pertinente, principalmente cigarros, textiles y licor.

Las reuniones con el abogado de ‘Papá Pitufo’

Además, se investiga que supuestamente hubo vínculos con funcionarios de la Policía Aduanera y Fiscal (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) para que, mediante sobornos, se permitiera el contrabando en los principales puertos.

Pues bien, hace pocos días se conocieron unos audios sobre una conversación entre Lemus y Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’. Al parecer, la charla se llevó a cabo a inicios de 2025 y se ofreció que ‘el zar del contrabando’ hiciera parte de la paz total.

De igual forma, hubo un par de encuentros en el despacho del exdirector y, aparte de la paz total, habrían tenido como fin facilitar que Marín retornara a Colombia y atendiera a la justicia. Aunque Lemus negó los polémicos ofrecimientos.

¿’Papá Pitufo’ recibió la posibilidad de la paz total?

La Casa de Nariño confirmó la existencia de las reuniones: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Cabe recordar que, al parecer, ‘Papá Pitufo’ tendría información sensible que comprometería al Gobierno y al presidente Gustavo Petro. Se recuerda, por ejemplo, el supuesto intento de ofrecer dinero a la campaña de 2022.

El Ministerio Público le puso la lupa al caso y abrió la investigación contra el exdirector. Además, le solicitó a la Fiscalía informar qué acciones ha tomado en torno a este asunto e inspeccionará las sedes de la DNI y el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).