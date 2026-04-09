CANAL RCN
Colombia

Procuraduría investiga a Jorge Lemus, exdirector de la DNI, por presuntos ofrecimientos a ‘Papá Pitufo’

Al parecer, se le ofreció al ‘zar del contrabando’ ser beneficiado con la política de paz total.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI.
Jorge Lemus, exdirector de la DNI. Foto: UIAF.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 09 de 2026
06:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría le abrió investigación a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haberle hecho ofrecimientos a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influencias
RELACIONADO

Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influencias

Marín es llamado el ‘zar del contrabando’, dado que su red estuvo detrás de al menos el 80 % de los productos que ingresaron al país sin la documentación pertinente, principalmente cigarros, textiles y licor.

Las reuniones con el abogado de ‘Papá Pitufo’

Además, se investiga que supuestamente hubo vínculos con funcionarios de la Policía Aduanera y Fiscal (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) para que, mediante sobornos, se permitiera el contrabando en los principales puertos.

Pues bien, hace pocos días se conocieron unos audios sobre una conversación entre Lemus y Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’. Al parecer, la charla se llevó a cabo a inicios de 2025 y se ofreció que ‘el zar del contrabando’ hiciera parte de la paz total.

De igual forma, hubo un par de encuentros en el despacho del exdirector y, aparte de la paz total, habrían tenido como fin facilitar que Marín retornara a Colombia y atendiera a la justicia. Aunque Lemus negó los polémicos ofrecimientos.

¿’Papá Pitufo’ recibió la posibilidad de la paz total?

La Casa de Nariño confirmó la existencia de las reuniones: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Así le han seguido el rastro a ‘Papá Pitufo’ desde hace más de un año: ¿Qué han revelado las investigaciones?
RELACIONADO

Así le han seguido el rastro a ‘Papá Pitufo’ desde hace más de un año: ¿Qué han revelado las investigaciones?

Cabe recordar que, al parecer, ‘Papá Pitufo’ tendría información sensible que comprometería al Gobierno y al presidente Gustavo Petro. Se recuerda, por ejemplo, el supuesto intento de ofrecer dinero a la campaña de 2022.

El Ministerio Público le puso la lupa al caso y abrió la investigación contra el exdirector. Además, le solicitó a la Fiscalía informar qué acciones ha tomado en torno a este asunto e inspeccionará las sedes de la DNI y el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Partido de La U no apoyará a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales

Atlántico

Tres comerciantes asesinados en menos de 24 horas en Atlántico por no pagar extorsiones

Bogotá

Dos asaltos en menos de dos horas: delincuente aterroriza a comerciantes en Bogotá

Otras Noticias

La casa de los famosos

Implacable: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Tras una tensa jornada de nominación, así quedó conformada la placa de los jugadores en riesgo de salir de la competencia.

Independiente Medellín

Medellín empató en casa ante Estudiantes en su debut en Libertadores: vea los goles

Medellín igualó 1-1 ante Estudiantes tras ir abajo en el marcador. Vea las anotaciones.

Venezuela

Mejoras en los sueldos en Venezuela y llamado al regreso de migrantes: anuncios de Delcy Rodríguez

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 8 de abril de 2026

EPS

Ultimátum al Gobierno sobre la situación real de la Nueva EPS: 11 millones de pacientes en el limbo