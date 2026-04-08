Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 8 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 08 de 2026
09:16 a. m.
09:16 a. m.
- Desde el Concejo de Bogotá dicen que cada día en Bogotá se roban 20 viviendas. La localidad de Tunjuelito es una de las más afectadas.
- El presidente Gustavo Petro anunció una nueva ley de financiamiento que será presentada con mensaje de urgencia ante el Congreso.
- Trump y el régimen de Irán anunciaron un alto al fuego de dos semanas, mientra sientan las bases para lograr la paz.