CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 8 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
09:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Desde el Concejo de Bogotá dicen que cada día en Bogotá se roban 20 viviendas. La localidad de Tunjuelito es una de las más afectadas.
  • El presidente Gustavo Petro anunció una nueva ley de financiamiento que será presentada con mensaje de urgencia ante el Congreso.
  • Trump y el régimen de Irán anunciaron un alto al fuego de dos semanas, mientra sientan las bases para lograr la paz.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 7 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de abril de 2026

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Fiscalía revisó interceptaciones legales y no encontró ninguna al celular de Abelardo de la Espriella

La entidad revisó 13 mil interceptaciones legales avaladas por un juez y no encontró ninguna al celular del candidato presidencial.

Reforma tributaria

¿Es necesaria una nueva reforma tributaria? Analistas no se guardaron nada y respondieron

Los expertos cuestionan si el país está preparado para otra reforma tributaria, teniendo en cuenta la situación fiscal.

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Real Madrid: ¿cuándo será el partido de vuelta en Champions?

Medellín

Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas

Artistas

El periodismo está de luto: murió icónico comunicador