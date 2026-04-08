Mejoras en los sueldos en Venezuela y llamado al regreso de migrantes: anuncios de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que a partir del 1 de mayo se aplicará un incremento salarial. Durante una alocución, la funcionaria indicó que el ajuste será “responsable”, aunque no precisó el monto ni detalló si incluirá el salario mínimo, que se mantiene congelado desde marzo de 2022.

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Rodríguez señaló que los aumentos dependerán de la disponibilidad de recursos económicos. “Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, expresó durante su intervención.

Comisión de diálogo laboral y convocatoria nacional

En el mismo anuncio, la mandataria informó sobre la instalación de una comisión para el diálogo laboral. Esta instancia se plantea en medio de protestas de trabajadores que han solicitado incrementos salariales en distintos sectores del país.

Asimismo, convocó a sectores económicos, políticos y sociales a participar en una movilización nacional para pedir el levantamiento de sanciones internacionales. La actividad se desarrollará entre el 19 de abril y el 1 de mayo, con llegada a Caracas.

Rodríguez indicó que el objetivo de esta convocatoria es unificar posiciones frente a las sanciones. “Unamos nuestras voces en un solo clamor: el fin del bloqueo económico contra Venezuela”, afirmó.

Recursos, sectores productivos y llamado a migrantes

Rodríguez indicó que la recuperación de activos y recursos bloqueados se destinará a la inversión en sectores estratégicos. Mencionó áreas como electricidad, agua, vialidad, educación y salud, así como el impulso a las industrias petrolera y minera.

Según lo expuesto, estos recursos también estarán orientados a respaldar mejoras en ingresos laborales y pensiones. La funcionaria explicó que el objetivo es fortalecer la actividad productiva y garantizar ingresos para los trabajadores.

Durante su discurso, la presidenta encargada hizo un llamado a los jóvenes migrantes venezolanos para que regresen al país. Invitó a este grupo a participar en la construcción de una nueva institucionalidad estatal, que describió como digital, transparente y moderna.