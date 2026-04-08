Medellín empató en casa ante Estudiantes en su debut en Libertadores: vea los goles

Medellín empató en su debut en la Copa Libertadores marcando el inicio de su participación en el Grupo A del torneo continental.

En un escenario exigente, el equipo colombiano tuvo que remar desde atrás tras recibir un gol tempranero que condicionó el desarrollo del partido.

El conjunto visitante golpeó desde el inicio. Apenas al minuto 5, una recuperación en campo rival terminó en un remate de Thiago Palacios que, tras desviarse, descolocó al arquero Chaux y significó el 0-1 parcial. Este tanto obligó al Medellín a replantear su estrategia desde muy temprano.

¿Cómo fue el empate de Medellín ante Estudiantes en Copa Libertadores?

El desarrollo del partido mostró a un Medellín que tardó en acomodarse tras el gol en contra. Durante la primera mitad, el equipo buscó aproximarse a través de jugadas a balón parado y tiros de esquina, pero sin lograr la contundencia necesaria en el área rival.

Estudiantes, por su parte, mantuvo el orden y aprovechó los espacios para generar peligro. Antes del descanso, el conjunto argentino volvió a inquietar con un remate de Edwuin Cetré que exigió una intervención clave del arquero local.

Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo, el Medellín logró reaccionar con dos disparos directos al arco defendido por Muslera, aunque sin éxito.

En la segunda parte, el equipo antioqueño mostró una versión más agresiva. Con mayor intensidad, generó opciones claras, incluyendo un cabezazo de Baldomero Perlaza que estuvo cerca de convertirse en el empate.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 63, cuando Francisco Chaverra aprovechó una jugada dentro del área para marcar el 1-1, desatando la euforia en el estadio.

¿Qué deja el debut del Medellín en la Copa Libertadores?

El empate deja un balance dividido para el Medellín. Por un lado, el equipo mostró capacidad de reacción y carácter para igualar un partido adverso. Por otro, evidenció dificultades en la generación ofensiva y en la precisión en los últimos metros.

En los minutos finales, el DIM buscó el triunfo con insistencia. Jugadores como Daniel Cataño intentaron desde media distancia, pero la falta de efectividad impidió concretar la remontada.

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Este tipo de resultados es común en torneos internacionales, donde cada punto puede ser determinante en la clasificación. En la fase de grupos, hacerse fuerte como local es fundamental, por lo que el empate deja al equipo con la necesidad de sumar en sus próximos compromisos.

Además, el nivel del rival también fue un factor a considerar. Estudiantes, vigente campeón en su país, mostró solidez defensiva y experiencia para manejar los tiempos del partido, especialmente tras el empate.