Implacable: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

La nueva semana, dentro de La Casa de los Famosos Colombia, ha dado bastante contenido que se ha viralizado en redes sociales ya que los rumbos inesperados y las problemáticas han sido protagonistas entre los dos bandos del juego.

Ante dos posibles expulsiones, un líder invisible haciendo estragos, entre otras decisiones del ‘Jefe’, la jornada de nominación se sumó a la dinámica del juego para seguir alterando los planes de aquellos que se mantienen en la competencia.

¿Cómo quedó la placa de nominados?

La jornada dio inicio y todas las celebridades se dirigieron a la terraza para protagonizar la conocida dinámica de las medallas colgantes con las que todos debían ejercer su voto.

Sin embargo, las decisiones del líder invisible empezaron a ser anunciadas ya que, antes de que empezara la actividad, Carla manifestó que Valentino y Alejandro habían sido los seleccionados para vetar su participación.

Por supuesto, la actuación de Valentino se llevó el protagonismo ya que tuvo que fingir sorpresa y asombro, pues él mismo tomó dicha decisión para pasar desapercibido durante las próximas horas.

El juego siguió su rumbo y todos se dirigieron al jardín para conocer el destino de sus votos ya que estos estuvieron condicionados por las opciones que cada una de sus flores, seleccionadas al azar, les iban a imponer.

Después de los enfrentamientos, el resultado final fue contundente ya que Alexa Torres fue la participante con más medallas al tener un total de 17. Por esto, las celebridades en riesgo de salir de la competencia son: Alejandro por la más reciente eliminada, Tebi por decisión del líder Valentino, Alexa, Aura Cristina y Beba por la casa, Juancho por el público y Valentino.

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¿Qué pasará con Alejandro y Eidevin?

Por otro lado, Colombia tiene la responsabilidad de decidir el futuro tanto de Alejandro Estrada como el de Eidevin López, quienes van a debatir su estadía en el juego por medio de las votaciones del público.

Las cuatro opciones, disponibles ya en la página oficial de La Casa de los Famosos Colombia, son: expulsión para los dos, nominación con candado para los dos por dos semanas, expulsión para Alejandro y expulsión para Eidevin.