Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 8 de abril de 2026

Este miércoles 8 de abril de 2026 se jugaron las principales loterías del país, dejando nuevos números ganadores para miles de apostadores en Colombia.

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Como es habitual, los sorteos de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta despertaron la expectativa de quienes sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana.

A continuación, consulte los resultados oficiales de cada sorteo. Recuerde verificar siempre su billete con la entidad correspondiente para confirmar premios.

Resultados de la Lotería de Manizales 8 de abril de 2026

El sorteo de la Lotería de Manizales dejó como número ganador el:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Este sorteo es uno de los más tradicionales del país y se juega todos los miércoles en la noche, con miles de participantes en todo el territorio nacional.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta

Por su parte, la Lotería del Valle registró el siguiente resultado:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Finalmente, la Lotería del Meta también entregó su premio mayor:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Estos sorteos hacen parte de las opciones más populares entre los colombianos, quienes cada semana prueban suerte con la ilusión de obtener un premio que puede representar un cambio significativo en sus finanzas.

Recuerde que, en caso de resultar ganador, debe acercarse a los puntos autorizados para reclamar su premio dentro de los plazos establecidos.