CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 8 de abril de 2026

Revise los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta que jugaron hoy,8 de abril de 2026

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 8 de abril de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 8 de abril de 2026 se jugaron las principales loterías del país, dejando nuevos números ganadores para miles de apostadores en Colombia.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de abril de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de abril de 2026

Como es habitual, los sorteos de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta despertaron la expectativa de quienes sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana.

A continuación, consulte los resultados oficiales de cada sorteo. Recuerde verificar siempre su billete con la entidad correspondiente para confirmar premios.

Resultados de la Lotería de Manizales 8 de abril de 2026

El sorteo de la Lotería de Manizales dejó como número ganador el:

  • Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Este sorteo es uno de los más tradicionales del país y se juega todos los miércoles en la noche, con miles de participantes en todo el territorio nacional.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta

Por su parte, la Lotería del Valle registró el siguiente resultado:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Finalmente, la Lotería del Meta también entregó su premio mayor:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Estos sorteos hacen parte de las opciones más populares entre los colombianos, quienes cada semana prueban suerte con la ilusión de obtener un premio que puede representar un cambio significativo en sus finanzas.

Recuerde que, en caso de resultar ganador, debe acercarse a los puntos autorizados para reclamar su premio dentro de los plazos establecidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia lanzó “Tu Puntaje Crediticio”: así puede saber si le prestan dinero o no

Turismo

Aerolínea lanza plan de vuelos ilimitados en Suramérica: así funciona y precio

Trabajo

Jornada laboral de 30 horas en Colombia: quiénes aplican con el nuevo decreto

Otras Noticias

La casa de los famosos

Link para votar: Colombia decidirá el destino de Alejandro y Eidevin en La Casa de los Famosos

El ‘Jefe’ tomó una trascendental decisión tras el más reciente contacto físico entre los dos jugadores.

Independiente Medellín

Medellín empató en casa ante Estudiantes en su debut en Libertadores: vea los goles

Medellín igualó 1-1 ante Estudiantes tras ir abajo en el marcador. Vea las anotaciones.

Medio oriente

Macron pide incluir al Líbano en el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

EPS

Ultimátum al Gobierno sobre la situación real de la Nueva EPS: 11 millones de pacientes en el limbo

Bogotá

Dos asaltos en menos de dos horas: delincuente aterroriza a comerciantes en Bogotá