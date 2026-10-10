CANAL RCN
Internacional

Impactantes imágenes: Muere un hombre tras ser atacado por un tigre en zoológico

El hecho se dio en un recinto de Inglaterra. Las imágenes le dan la vuelta al mundo.

Foto: Video de Redes sociales

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado, la jornada de una visita a un zoológico terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida tras ingresar al recinto de los tigres en el reconocido parque de vida silvestre Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de la localidad de Doncaster. El incidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y obligó a la evacuación y cierre temporal de las instalaciones.

De acuerdo con los reportes proporcionados por la Policía de South Yorkshire, los hechos ocurrieron pasadas las 13:30 horas, tiempo local. Testigos y autoridades señalaron que la víctima logró acceder de alguna manera al área restringida donde se encontraba el ejemplar. Una vez dentro del hábitat, el felino atacó al individuo, causándole heridas de gravedad extrema.

Estados Unidos trasladará drones desde África a Colombia para combatir el narcotráfico: ¿cómo serán?
RELACIONADO

Estados Unidos trasladará drones desde África a Colombia para combatir el narcotráfico: ¿cómo serán?

A pesar de la rápida respuesta de los servicios médicos de emergencia —que incluyó el desplazamiento de ambulancias y equipos de asistencia médica avanzada por aire—, los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, siendo declarado muerto en el propio lugar del suceso.

Video del ataque del tigre a hombre

Las autoridades policiales confirmaron que se ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas bajo las cuales el hombre logró ingresar al espacio de los animales, un área que cuenta con estrictas medidas perimetrales y zonas de observación elevadas para los visitantes. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni los motivos que la llevaron a entrar al hábitat.

Por su parte, la administración del Yorkshire Wildlife Park emitió un comunicado expresando su profundo consternación por lo sucedido y señalando que están colaborando estrechamente con las agencias de seguridad y los inspectores de bienestar animal para esclarecer el caso. Asimismo, recalcaron que la seguridad tanto del público como de los animales constituye su máxima prioridad.

Fuentes oficiales y portavoces del parque informaron que el tigre involucrado en el ataque no resultó herido durante el suceso y permanece seguro dentro de su recinto. Las autoridades aclararon que el ejemplar actuó bajo su instinto natural al verse invadido en su territorio, por lo que no se le considera una amenaza fuera de su área asignada ni se reportaron riesgos adicionales para el público general.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Vuelve a prisión Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte en los Estados Unidos

Terremoto

Reportaron nuevos sismos en Panamá durante este sábado 10 de octubre

Ecuador

Histórico hallazgo de una pequeña rana venenosa en Ecuador: científicos están sorprendidos

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 10 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Nuevos afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 10 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Cartagena

Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada

Cuatro presuntos integrantes ya fueron identificados con los alias de Rika, Kleiver, Chino y Farid.

Fútbol

Radamel Falcao volvió a las canchas y marcó golazo que es viral en redes sociales

Tecnología

Estudio científico respaldaría fórmula para la concentración creada por joven química colombiana

Comercio

Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español