Impactantes imágenes: Muere un hombre tras ser atacado por un tigre en zoológico

Este sábado, la jornada de una visita a un zoológico terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida tras ingresar al recinto de los tigres en el reconocido parque de vida silvestre Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de la localidad de Doncaster. El incidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y obligó a la evacuación y cierre temporal de las instalaciones.

De acuerdo con los reportes proporcionados por la Policía de South Yorkshire, los hechos ocurrieron pasadas las 13:30 horas, tiempo local. Testigos y autoridades señalaron que la víctima logró acceder de alguna manera al área restringida donde se encontraba el ejemplar. Una vez dentro del hábitat, el felino atacó al individuo, causándole heridas de gravedad extrema.

A pesar de la rápida respuesta de los servicios médicos de emergencia —que incluyó el desplazamiento de ambulancias y equipos de asistencia médica avanzada por aire—, los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, siendo declarado muerto en el propio lugar del suceso.

Video del ataque del tigre a hombre

Las autoridades policiales confirmaron que se ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas bajo las cuales el hombre logró ingresar al espacio de los animales, un área que cuenta con estrictas medidas perimetrales y zonas de observación elevadas para los visitantes. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni los motivos que la llevaron a entrar al hábitat.

Por su parte, la administración del Yorkshire Wildlife Park emitió un comunicado expresando su profundo consternación por lo sucedido y señalando que están colaborando estrechamente con las agencias de seguridad y los inspectores de bienestar animal para esclarecer el caso. Asimismo, recalcaron que la seguridad tanto del público como de los animales constituye su máxima prioridad.

Fuentes oficiales y portavoces del parque informaron que el tigre involucrado en el ataque no resultó herido durante el suceso y permanece seguro dentro de su recinto. Las autoridades aclararon que el ejemplar actuó bajo su instinto natural al verse invadido en su territorio, por lo que no se le considera una amenaza fuera de su área asignada ni se reportaron riesgos adicionales para el público general.