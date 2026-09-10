Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 9 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 09 de 2026
08:22 p. m.
08:22 p. m.
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