Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 14 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
08:32 p. m.
  • Una bebé de dos años habría sido abusada en Fontibón. El presunto agresor ya fue capturado.
  • Noticias RCN acompañó un vuelo lleno de ayudas que l legó hasta Montería. Además, en diferentes regiones se mantienen los puntos de acopio de ayudas.
  • Megaoperativo en el que es considerado el barrio más peligroso del Valle del Cauca, una red de ilegalidad que golpea, sobre todo, a los niños.
  • Una niña de tres años y una joven de 22 son las víctimas mortales que deja el naufragio de un barco en el río Amazonas en Brasil.
