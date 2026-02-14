Blessd rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad mientras espera a su primer hijo

En las últimas horas, el nombre de Blessd volvió a tomarse las tendencias en redes sociales, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento ni por un logro musical.

El cantante colombiano quedó en el centro de la conversación digital tras la filtración de unos supuestos chats que lo vincularían sentimentalmente con otra mujer, lo que desató rumores de una presunta infidelidad hacia su pareja, Manuela Quintero, quien además se encuentra en embarazo de su primer hijo con el artista.

Las capturas comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas, generando todo tipo de reacciones entre seguidores y usuarios, muchos de ellos cuestionando al intérprete justo en un momento tan sensible de su vida personal.

Los supuestos chats que encendieron la polémica

De acuerdo con lo que se movió en redes, los mensajes habrían sido intercambiados entre Blessd y una mujer identificada como Ángela Valdivieso.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de esas conversaciones, el contenido fue suficiente para avivar el debate y poner al reguetonero bajo la lupa.

La situación tomó mayor fuerza debido a que Manuela Quintero está esperando un hijo del artista, lo que hizo que muchos usuarios expresaran su inconformidad y otros salieran en defensa del cantante, pidiendo respeto por su vida privada.

El mensaje directo de Blessd sobre la polémica

Ante el revuelo, Blessd decidió no quedarse callado y salió a dar la cara a través de sus redes sociales. En una historia publicada por el propio artista, buscó ponerle freno a los rumores y aclarar cómo está su situación familiar.

“No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho”, escribió, dejando claro que, según sus palabras, todo marcha con normalidad en su vida personal.

El mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta directa a la polémica y un intento por cerrar el capítulo, aunque en redes el tema sigue generando conversación.