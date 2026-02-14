Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 14 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 14 de 2026
- ¿Cuáles son las implicaciones de la suspensión del decreto del salario mínimo? Aquí lo explicamos.
- Siguen llegando las ayudas humanitarias para los damnificados por las fuertes lluvias en diferentes municipios del país.
- Hablamos de la polémica por los contratos con el Estado que obtuvieron la mamá y el hermano de la ministra de Cultura. Varios fueron firmados en el filo de la ley de garantías.