Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 14 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 14 de 2026
06:08 p. m.
  • ¿Cuáles son las implicaciones de la suspensión del decreto del salario mínimo? Aquí lo explicamos.
  • Siguen llegando las ayudas humanitarias para los damnificados por las fuertes lluvias en diferentes municipios del país.
  • Hablamos de la polémica por los contratos con el Estado que obtuvieron la mamá y el hermano de la ministra de Cultura. Varios fueron firmados en el filo de la ley de garantías.
Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros

Preocupación en Millonarios tras las lesiones de Rodrigo Contreras y Falcao García ante Llaneros. Ambos delanteros salieron en camilla y encendieron las alarmas del equipo azul.

Murió actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la triste noticia

Lady Tabares confirmó la muerte de Jhon Freddy Ríos, recordado como ‘Chocolatina’ en La vendedora de rosas. El emotivo mensaje de la actriz conmovió a los seguidores del filme.

Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026