CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 13 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Le explicamos o que significa ka suspensión provisional del decreto del salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional.
  • La muerte de Kevin, un niño de 7 años que tenía hemofilia y estaba afiliado a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.
  • Una juez ordenó la captura de alias violeta del ELN, vinculada al atentado en el Centro Comercial Andino.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 13 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Otras Noticias

Yeison Jiménez

¡Conmovedor! Maluma compartió nuevas fotos del que fue su encuentro con Yeison Jiménez

El cantante antioqueño sorprendió al revelar nuevas fotografías de su encuentro con el caldense.

Dólar

Así están falsificando dólares y pesos en Colombia: usan bolívares para frenar la detección

Autoridades revelan cómo funcionan las fábricas clandestinas de billetes falsos y qué hallaron en el más reciente operativo en Boyacá.

Organización Mundial de la Salud

Una cirujana colombiana asumirá la dirección de un gigante de la medicina de emergencias

Nicolás Maduro

Donald Trump reveló el arma secreta que utilizó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Mundial de fútbol

Dan a conocer los exorbitantes precios de parqueadero para el partido Colombia vs. Portugal