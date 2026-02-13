Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 13 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 13 de 2026
08:25 p. m.
- Le explicamos o que significa ka suspensión provisional del decreto del salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional.
- La muerte de Kevin, un niño de 7 años que tenía hemofilia y estaba afiliado a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.
- Una juez ordenó la captura de alias violeta del ELN, vinculada al atentado en el Centro Comercial Andino.