Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 19 de septiembre de 2026
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Noticias RCN
septiembre 19 de 2026
10:19 p. m.
10:19 p. m.
- En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos
- A prisión señalados por homicidio de vigilante en estación Terreros: ninguno aceptó cargos
- “No tuvieron compasión”: madre de ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido en Antioquia