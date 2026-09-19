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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 19 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
10:19 p. m.
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  • En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos
  • A prisión señalados por homicidio de vigilante en estación Terreros: ninguno aceptó cargos
  • “No tuvieron compasión”: madre de ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido en Antioquia
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