¿Cambiará la convocatoria de la Selección Colombia? Prenden alarmas por una de las caras nuevas

La Selección Colombia se prepara para una nueva era tras la participación en la Copa del Mundo 2026. El técnico Néstor Lorenzo sorprendió con una convocatoria en la que incluyó a varios jugadores jóvenes, varios de ellos debutantes en el combinado nacional.

Uno de los jugadores inesperados en la lista entregada por el DT argentino es Matías Orozco, volante de 18 años quien hace pocos meses debutó como profesional en Deportivo Cali, fue vendido al Brighton de Inglaterra y está sumando sus primeros minutos cedido en el CD Castellón de la segunda división de España.

Orozco marcó su primer gol en el fútbol español en el partido donde Castellón goleó a Tenerife por 5-0. El volante barranquillero llegó al área rival y con un leve toque, mandó el balón al fondo de la red para estrenarse con su nueva camiseta.

Sin embargo, Orozco solamente actuó en los primeros 45 minutos, por lo que el técnico Pablo Hernández fue consultado en rueda de prensa sobre las razones para sustituirlo, a lo que comentó que sufrió unas molestias musculares.

¿Qué dijo el DT de Castellón sobre Matías Orozco?

De acuerdo a lo comentado por Hernández, Orozco sufrió una molestia antes de llegar al descanso, por lo que tomó la decisión de sustituirlo por prevención, considerando además que el equipo ya estaba ganando por 3-0 a esa altura del partido.

Justo antes del descanso, tenía una pequeña molestia en la pierna y con el resultado así, creí que no valía la pena que siguiera forzando, que en cualquier jugada se rompiera o fuera peor esa molestia, así que he decidido que descansara después de los 45 minutos.

De momento, el Castellón no ha entregado novedades con relación a una posible lesión de Orozco, por lo que habrá que esperar a que en las próximas horas se confirme si finalmente el volante puede viajar a Estados Unidos para unirse a la concentración con la Selección Colombia durante las próximas semanas.