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En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos

También fueron grabados fragmentos de conversaciones en los que hablan sobre la importancia de borrar todo.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
09:11 p. m.
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La Fiscalía sigue analizando audios, chats, grabaciones y testimonios sobre la presunta red de corrupción que, en palabras del alcalde Federico Gutiérrez, se habría “robado a Medellín” durante la administración de Daniel Quintero (2020-2023).

En el material probatorio queda en evidencia cómo exfuncionarios explican cómo presentar facturas con sobrecostos, para “sacar” rentabilidad de los recursos públicos, y la necesidad de borrar todo rastro.

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Audios en los que exfuncionarios de la administración Quintero quedarían en evidencia:

En uno de los audios, se escucha a María Yaneth Rúa, quien decidió colaborar con la justicia, mencionando: “Es que, en un convenio, si me cambia los refrigerios, si vale seis mil pesos, pero es que lo conseguí, muy bueno, por cuatro mil, usted me tiene que dar la factura por seis mil”.

Bajo la misma línea, Misael Cadavid, quien habría manejado gran parte de los hilos del entramado de corrupción y fue una pieza clave a la hora de armar el rompecabezas sobre lo que pasó al interior del Cuerpo de Bomberos, indicaba en una conversación:

“Es que, por ejemplo, un souvenir a 50 mil pesos. Pero si el mismo souvenir yo lo consigo en 45 mil, eso hace parte de la rentabilidad”.

Rúa también fue grabada explicando: “No, la idea es que no quede rastro ni en la nube ni en los celulares de esta conversación. Voy a hacer como si no hubiera escuchado”.

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Entonces, se cree que las cifras pudieron haber sido maquilladas para brindar una salida fácil a los funcionarios implicados en presuntos hechos de corrupción.

El hermano del exalcalde, Miguel Quintero, ya fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, y se encuentra a la espera de la audiencia de medida de aseguramiento en su contra.

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