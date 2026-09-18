Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 18 de septiembre de 2026
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Noticias RCN
septiembre 18 de 2026
03:58 p. m.
03:58 p. m.
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