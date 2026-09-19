Juan Pablo Raba se defendió de las críticas por reacciones en su pódcast: "Yo no soy periodista"

Uno de los pódcast que ha ganado terreno durante los últimos meses en Colombia es el de 'Los hombres sí lloran', conducido por el reconocido actor Juan Pablo Raba, quien suele invitar a famosos colombianos para hablar sobre salud mental.

Algunos episodios se han viralizado debido a las historias que se cuentan. Desde la revelación de Yeison Jiménez, donde manifestó que soñó varias veces con un posible accidente aéreo, semanas antes de que terminara falleciendo al verse involucrado en uno, hasta confesiones sobre el uso excesivo de las drogas, como fue el caso de Pipe Bueno.

En las últimas horas, el episodio que grabó junto a J Balvin hace un buen tiempo volvió a aparecer en redes sociales, luego de que se confirmara que el artista terminó su relación con Valentina Ferrer. Ante esto, Raba respondió ante los comentarios negativos.

¿Qué dijo Juan Pablo Raba sobre las críticas a su pódcast?

Una de las críticas más recurrentes para Raba son sus reacciones durante las entrevistas. En repetidas oportunidades ha llorado junto a sus invitados debido a lo impactante de las historias, algo que para él no es nada negativo.

En diálogo con La FM de RCN Radio, explicó todo. "El pódcast abre un espacio para que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera. Yo no soy periodista, yo nunca voy a decir que puedo conducir la entrevista. De todo lo que ven ahí, nada está preparado. Lo único que hago es abrir el espacio".

En los casos particulares donde las anécdotas se salen de control, como el caso de Pipe Bueno, aseguró que siempre se contacta con sus invitados para verificar que todo esté bien y que les da la oportunidad de borrar la entrevista.