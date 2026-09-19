CANAL RCN
Tendencias

Juan Pablo Raba se defendió de las críticas por reacciones en su pódcast: "Yo no soy periodista"

El actor conduce un popular pódcast que se ha vuelto viral en redes sociales y ha traído consigo algunas críticas hacía él.

Juan Pablo Raba meme
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 19 de 2026
10:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los pódcast que ha ganado terreno durante los últimos meses en Colombia es el de 'Los hombres sí lloran', conducido por el reconocido actor Juan Pablo Raba, quien suele invitar a famosos colombianos para hablar sobre salud mental.

Yina Calderón salió en defensa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: “Yo también tuve un problema”
RELACIONADO

Yina Calderón salió en defensa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: “Yo también tuve un problema”

Algunos episodios se han viralizado debido a las historias que se cuentan. Desde la revelación de Yeison Jiménez, donde manifestó que soñó varias veces con un posible accidente aéreo, semanas antes de que terminara falleciendo al verse involucrado en uno, hasta confesiones sobre el uso excesivo de las drogas, como fue el caso de Pipe Bueno.

En las últimas horas, el episodio que grabó junto a J Balvin hace un buen tiempo volvió a aparecer en redes sociales, luego de que se confirmara que el artista terminó su relación con Valentina Ferrer. Ante esto, Raba respondió ante los comentarios negativos.

¿Qué dijo Juan Pablo Raba sobre las críticas a su pódcast?

Una de las críticas más recurrentes para Raba son sus reacciones durante las entrevistas. En repetidas oportunidades ha llorado junto a sus invitados debido a lo impactante de las historias, algo que para él no es nada negativo.

En diálogo con La FM de RCN Radio, explicó todo. "El pódcast abre un espacio para que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera. Yo no soy periodista, yo nunca voy a decir que puedo conducir la entrevista. De todo lo que ven ahí, nada está preparado. Lo único que hago es abrir el espacio".

En los casos particulares donde las anécdotas se salen de control, como el caso de Pipe Bueno, aseguró que siempre se contacta con sus invitados para verificar que todo esté bien y que les da la oportunidad de borrar la entrevista.

No quisiera que ningún invitado sea tratado de forma cruel. A mí me dicen que soy un chillón, pero eso no me importa. He visto eso y lejos de molestarme, lo agradezco. Yo entiendo que haya gente que le parezca ridículo, pero hay que generar conversación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

'Epa Colombia' estaría siendo víctima de extorsión tras traslado a Ibagué: esto se sabe

Inteligencia Artificial

Exempleado de Google renunció y lanzó fuertes advertencias sobre lo que podría pasar con la IA

Apple

¿4 días en Italia o el iPhone 18? Con lo que vale el nuevo dispositivo, podría viajar por varios destinos de Europa o Asia

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cuáles son los riesgos de sentarse en un baño público?: esto recomiendan los expertos

Expertos informaron sobre algunas prácticas para prevenir y evitar contraer enfermedades.

Medellín

En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos

También fueron grabados fragmentos de conversaciones en los que hablan sobre la importancia de borrar todo.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 19 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Selección Colombia

¿Cambiará la convocatoria de la Selección Colombia? Prenden alarmas por una de las caras nuevas

Japón

Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales