Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 21 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 21 de 2026
08:48 p. m.
08:48 p. m.
- Emboscada del ELN en Arauca deja dos soldados muertos y siete heridos.
- La millonaria cifra que dispuso la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel Uribe.
- Bogotá acoge la cumbre Celac: estos son los puntos más importantes tratados por los presidentes.
- Negligencia que mata, la crisis en el sistema: esta es la situación que viven miles de pacientes.