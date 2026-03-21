Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas y rompió una racha de 5 años en Manizales

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales y confirmó su gran momento futbolístico. El equipo de Fabián Bustos no solo sumó tres puntos clave, sino que rompió una racha de cinco años sin ganar en esta plaza.

La victoria de Millonarios 4-1 a Once Caldas en Manizales dejó sensaciones muy positivas para el conjunto ‘embajador’, que sigue creciendo en rendimiento y resultados.

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Con una propuesta ofensiva clara y una estructura cada vez más sólida, el equipo dirigido por Fabián Bustos mostró autoridad en una cancha históricamente difícil.

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas y rompió su mala racha en Manizales

Desde el inicio del compromiso, Millonarios evidenció su intención de dominar el juego. A medida que avanzaron los minutos, el equipo capitalino fue encontrando espacios y capitalizando los errores defensivos del rival. La recompensa llegó con goles en momentos clave que desestabilizaron a Once Caldas.

Beckham David Castro abrió el marcador y anotó tras un potente remate con el que venció al arquero Parra.

En el segundo tiempo, Mackalister Silva amplió la ventaja al minuto 58 con un gol lleno de clase.

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Posteriormente, Once Caldas reaccionó con un gol de tiro libre de Dayro Moreno al minuto 68, que por momentos generó incertidumbre en el desarrollo del partido.

Sin embargo, Millonarios no perdió el control. Rodrigo Contreras, en gran momento, anotó el tercer tanto al minuto 75 tras un contragolpe bien ejecutado.

Finalmente, Andrés Llinás sentenció la goleada al minuto 82 con un cabezazo que aprovechó un error del arquero rival.

Puesto de Millonarios en la tabla de posiciones tras vencer a Once Caldas

Finalizado el partido ante Once Caldas, Millonarios se ubica en la quinta posición de la tabla con 20 puntos, acercándose a los primeros lugares del campeonato. Este posicionamiento refuerza su candidatura como uno de los protagonistas del torneo.

Además, el calendario inmediato presenta un nuevo reto: enfrentará a Fortaleza el próximo 30 de marzo en el estadio El Campín. Este duelo será clave para mantener la racha positiva y consolidar el buen momento futbolístico.