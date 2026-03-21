Emboscada del ELN en Arauca deja dos soldados muertos y siete heridos

Una emboscada perpetrada por el ELN en el casco urbano de Arauquita, Arauca; dejó un saldo de dos soldados muertos y siete heridos, en medio de una escalada de violencia armada que mantiene en vilo a la población del departamento.

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Los militares fallecidos fueron identificados como Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas.

¿Quiénes eran los dos soldados fallecidos?

La situación de orden público en Arauca se ha deteriorado significativamente debido al accionar de grupos armados ilegales. El Ejército ha enfrentado combates para contener la arremetida del ELN en municipios como Arauquita y Saravena, donde este grupo ha concentrado sus ataques contra la fuerza pública.

La movilidad en el departamento se ha visto severamente afectada por el control territorial que ejercen estos grupos. “No nos podemos desplazar por las vías del departamento de Arauca, porque estas están bajo control absoluto de la guerrilla del ELN, quienes vigilan, quienes controlan, quienes se desplazan por cada una de las vías. Y quien no esté autorizado o quien tenga amenaza a esa guerrilla, fácilmente le atentan, lo paran, le disparan o lo asesinan”, expresó un habitante.

Adelantan consejo de seguridad

Ante la escalada de violencia, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad en horas de la tarde. Durante esta reunión se acordaron medidas para enfrentar la crisis, incluyendo el despliegue de unidades militares adicionales en las zonas donde se han registrado los enfrentamientos más intensos.

El objetivo de estas medidas es restaurar la tranquilidad en el departamento y garantizar la seguridad de los habitantes de Arauca. Las autoridades buscan recuperar el control de las vías y reducir la capacidad operativa de los grupos armados que han intensificado sus acciones en el territorio.

La comunidad araucana enfrenta restricciones significativas para su movilización diaria, lo que afecta no solo la seguridad personal sino también las actividades económicas y sociales de la región. El clima de temor se ha intensificado entre la población civil, que se encuentra en medio del fuego cruzado entre las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales.

Las autoridades militares continúan evaluando la situación y ajustando sus estrategias para hacer frente a la amenaza que representa el ELN en esta zona de la frontera colombo-venezolana, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.