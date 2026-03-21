Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas

El mensaje de Donald Trump al Gobierno de Irán, en el que lanza un ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas, ha intensificado la tensión geopolítica.

La advertencia de posibles ataques militares pone en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada en el conflicto.

El reciente mensaje de Donald Trump al Gobierno de Irán marca un nuevo punto crítico en la confrontación entre ambos países. A través de una declaración contundente, el mandatario estadounidense advirtió que, si Irán no reabre “completamente y sin amenazas” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, Estados Unidos responderá con ataques dirigidos a infraestructuras clave, incluyendo centrales eléctricas.

La advertencia no solo evidencia un endurecimiento en la postura de Washington, sino que también refleja la creciente preocupación por el control de esta estratégica vía marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global.

Funcionarios estadounidenses, según reportes de prensa internacional, reconocen en privado que la situación es compleja y que no existe una solución inmediata. Incluso, evaluaciones de inteligencia indican que Irán podría mantener bloqueado el paso durante varios meses, lo que tendría repercusiones económicas globales.

Mensaje de Trump al Gobierno de Irán genera alarma mundial

El impacto del mensaje de Donald Trump al Gobierno de Irán radica en el carácter directo de la amenaza y en el contexto geopolítico actual. La posibilidad de ataques contra infraestructura civil eleva el riesgo de una confrontación de gran escala en Medio Oriente.

Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump

Además, el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave para la exportación de petróleo desde países del Golfo Pérsico. Cualquier interrupción prolongada podría afectar los precios internacionales del crudo, generar volatilidad en los mercados y repercutir en economías dependientes de la importación de energía.

¿Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz para la economía y la seguridad global?

El posible cierre del estrecho representa uno de los mayores temores para la estabilidad económica mundial. Se estima que por esta ruta transitan millones de barriles de petróleo diarios, por lo que cualquier bloqueo prolongado podría desencadenar un aumento significativo en los precios de la energía.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos ha intentado construir una coalición internacional para vigilar la zona, aunque con resultados limitados debido a la reticencia de algunos aliados.

Incluso, el propio Trump ha cuestionado la falta de apoyo, sugiriendo que otros países deberían asumir mayor responsabilidad en la seguridad del corredor marítimo.