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¿Las personas que están en la Lista Clinton pueden salir de ella?

Aunque implica congelación de activos y bloqueo financiero, la inclusión en la Lista Clinton no es definitiva.

¿Las personas que están en la Lista Clinton pueden salir de ella?
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
06:03 p. m.
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Actualmente, más de 18.000 personas en el mundo figuran en la Lista Clinton, oficialmente administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellas 378 colombianos vinculados a investigaciones por delitos como narcotráfico, corrupción, lavado de activos o terrorismo.

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La inclusión implica una especie de muerte civil que es básicamente la congelación de activos, bloqueo de cuentas bancarias, prohibición de realizar transacciones en dólares y severas restricciones comerciales a nivel internacional.

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¿Se puede salir de la Lista Clinton?

Para quienes han sido incluidos en la llamada Lista Clinton y se preguntan si es posible salir de ella y recuperar la vida financiera y social, la respuesta es sí. Sin embargo, no se trata de un proceso automático ni garantizado, sino de un camino jurídico exigente que puede tomar tiempo y requiere una estrategia legal sólida.

En este escenario, una nueva alianza legal busca abrir una puerta que, hasta ahora, ha sido limitada. Se trata de la unión entre la firma Guzmán Estrategia y el estudio jurídico Venfort, liderado por el abogado internacionalista Alan Aldana, que ha lanzado una plataforma con alcance en América Latina y Europa para brindar defensa integral a personas sancionadas.

El abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero, especialista en litigio internacional, explica que el retiro de la Lista Clinton es posible, pero exige un proceso estructurado.

Debe realizarse un análisis jurídico y regulatorio riguroso que permita evaluar la solidez de las pruebas de la defensa. A partir de ahí, se presenta una solicitud formal de exclusión sustentada en argumentos legales, seguida de una negociación de cumplimiento en la que se debe demostrar la desvinculación total de las actividades ilícitas.

Este procedimiento no solo implica demostrar inocencia en algunos casos, sino también evidenciar que, incluso habiendo existido responsabilidad penal, las personas ya han cumplido sus condenas y buscan restituir sus derechos.

Es decir, la salida de la lista también puede aplicar para quienes intentan reconstruir su vida tras haber pagado sus deudas con la justicia.

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¿Hay casos que no tienen solución de la Lista Clinton?

Los abogados advierten que no todos los casos prosperan. La inclusión en la lista responde a decisiones administrativas de carácter internacional, lo que hace que su reversión sea compleja y altamente técnica.

Sin embargo, la nueva plataforma legal promete articular herramientas que van desde el litigio penal internacional hasta acciones preventivas ante Interpol, pasando por estrategias de reputación y protección digital.

Salir de la lista, cuando se logra, no significa un retorno inmediato a la normalidad. Es, más bien, el inicio de un proceso de reconstrucción.

La exclusión permite recuperar el acceso a cuentas bancarias, realizar transacciones en dólares y restablecer relaciones comerciales con entidades estadounidenses y globales.

En términos económicos, representa la posibilidad de reactivar negocios, participar en licitaciones y volver a integrarse a mercados internacionales.

También abre la puerta a la recuperación de activos congelados, siempre que se cumplan los requisitos legales posteriores.

Para las empresas, esto puede traducirse en la rehabilitación de su operación comercial, mientras que para las personas naturales implica retomar su actividad económica.

Haber estado en la Lista Clinton deja una huella difícil de borrar. Por ello, los especialistas insisten en que la defensa no debe limitarse al ámbito jurídico, sino incluir estrategias de comunicación, cumplimiento regulatorio y transparencia que permitan recuperar la confianza pública y empresarial.

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