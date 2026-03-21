Industria cosmética colombiana busca consolidar su salto al mercado global

En medio del auge global del cuidado personal, un laboratorio colombiano de skincare se prepara para dar un paso decisivo y es consolidar su presencia más allá de las fronteras y competir en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Se trata de Laboratorio IH, una compañía que, tras cerrar 2025 con ventas por 10 millones de dólares, enfoca su estrategia en expandirse, innovar y diversificar su portafolio.

La empresa produce actualmente para 63 marcas nacionales e internacionales, muchas de ellas con fuerte visibilidad en redes sociales, y ha consolidado un modelo de negocio basado en la maquila cosmética, es decir, el desarrollo integral de productos para terceros.

Desde la cocreación hasta la formulación y producción, la compañía ha logrado posicionarse como un aliado estratégico en la industria de belleza.

“Desde el inicio pensamos en acompañar a las marcas en todo el proceso de desarrollo de sus productos. Hoy ofrecemos soluciones ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente”, explicó Catalina Echeverri, cofundadora y directora comercial de Laboratorio IH.

La ambiciosa proyección de laboratorio cosmético colombiano

Este modelo cobra especial relevancia en un contexto donde el mercado de belleza personal en Colombia alcanzó ventas por 351,7 millones de dólares en 2025, según cifras de la Andi.

El crecimiento ha estado impulsado por tendencias asociadas al autocuidado y el bienestar, con categorías como higiene y cuidado capilar liderando el consumo.

En ese escenario, Laboratorio IH ha sabido leer las oportunidades. Aunque inició hace 15 años enfocado en productos institucionales, como amenities para hoteles y aerolíneas, en los últimos años migró hacia categorías de mayor dinamismo como el cuidado facial, capilar y corporal.

En particular, los formatos de bajo costo han impulsado la demanda de estas líneas, ampliando el alcance del negocio.

La operación de la compañía está centralizada en Bogotá, en una planta con capacidad para producir hasta 1.000 toneladas mensuales.

Este músculo industrial le permite ofrecer un portafolio amplio que incluye espumas de limpieza, aguas micelares, sérums, cremas faciales, champús, acondicionadores y productos para el cuidado del cabello.

La expansión en el mercado global que busca Laboratorio IH

Para 2026 la empresa definió tres ejes estratégicos: expansión internacional, diversificación del portafolio e innovación en formulaciones. El primero de ellos es, quizás, el más ambicioso.

Actualmente, la compañía proyecta fortalecer su presencia en Perú y México, países donde ya ha establecido alianzas con laboratorios locales para el desarrollo conjunto de productos.

Además, evalúa la posibilidad de abrir una nueva planta en El Salvador, en respuesta a cambios recientes en políticas arancelarias de Estados Unidos que han impactado el comercio desde México.

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Los productos desarrollados por Laboratorio IH ya tienen demanda en mercados como Costa Rica, Estados Unidos, Europa y Canadá, lo que evidencia un terreno fértil para su internacionalización.

Este enfoque apunta no solo a ampliar el portafolio, sino a elevar el nivel de sofisticación de los productos, un requisito fundamental para ingresar y mantenerse en mercados internacionales.