CANAL RCN
Salud y Bienestar

Industria cosmética colombiana busca consolidar su salto al mercado global

Tras alcanzar ventas por 10 millones de dólares, un laboratorio colombiano de skincare enfoca su estrategia en expandirse a mercados.

Industria cosmética colombiana busca consolidar su salto al mercado global
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del auge global del cuidado personal, un laboratorio colombiano de skincare se prepara para dar un paso decisivo y es consolidar su presencia más allá de las fronteras y competir en mercados internacionales cada vez más exigentes.

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes
RELACIONADO

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes

Se trata de Laboratorio IH, una compañía que, tras cerrar 2025 con ventas por 10 millones de dólares, enfoca su estrategia en expandirse, innovar y diversificar su portafolio.

La empresa produce actualmente para 63 marcas nacionales e internacionales, muchas de ellas con fuerte visibilidad en redes sociales, y ha consolidado un modelo de negocio basado en la maquila cosmética, es decir, el desarrollo integral de productos para terceros.

Desde la cocreación hasta la formulación y producción, la compañía ha logrado posicionarse como un aliado estratégico en la industria de belleza.

“Desde el inicio pensamos en acompañar a las marcas en todo el proceso de desarrollo de sus productos. Hoy ofrecemos soluciones ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente”, explicó Catalina Echeverri, cofundadora y directora comercial de Laboratorio IH.

Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos
RELACIONADO

Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos

La ambiciosa proyección de laboratorio cosmético colombiano

Este modelo cobra especial relevancia en un contexto donde el mercado de belleza personal en Colombia alcanzó ventas por 351,7 millones de dólares en 2025, según cifras de la Andi.

El crecimiento ha estado impulsado por tendencias asociadas al autocuidado y el bienestar, con categorías como higiene y cuidado capilar liderando el consumo.

En ese escenario, Laboratorio IH ha sabido leer las oportunidades. Aunque inició hace 15 años enfocado en productos institucionales, como amenities para hoteles y aerolíneas, en los últimos años migró hacia categorías de mayor dinamismo como el cuidado facial, capilar y corporal.

En particular, los formatos de bajo costo han impulsado la demanda de estas líneas, ampliando el alcance del negocio.

La operación de la compañía está centralizada en Bogotá, en una planta con capacidad para producir hasta 1.000 toneladas mensuales.

Este músculo industrial le permite ofrecer un portafolio amplio que incluye espumas de limpieza, aguas micelares, sérums, cremas faciales, champús, acondicionadores y productos para el cuidado del cabello.

Irritación de la piel del rostro por el frío excesivo: ¿cómo solucionarlo según dermatólogos?
RELACIONADO

Irritación de la piel del rostro por el frío excesivo: ¿cómo solucionarlo según dermatólogos?

La expansión en el mercado global que busca Laboratorio IH

Para 2026 la empresa definió tres ejes estratégicos: expansión internacional, diversificación del portafolio e innovación en formulaciones. El primero de ellos es, quizás, el más ambicioso.

Actualmente, la compañía proyecta fortalecer su presencia en Perú y México, países donde ya ha establecido alianzas con laboratorios locales para el desarrollo conjunto de productos.

Además, evalúa la posibilidad de abrir una nueva planta en El Salvador, en respuesta a cambios recientes en políticas arancelarias de Estados Unidos que han impactado el comercio desde México.

Industria cosmética colombiana busca consolidar su salto al mercado global
Foto: Freepik

Los productos desarrollados por Laboratorio IH ya tienen demanda en mercados como Costa Rica, Estados Unidos, Europa y Canadá, lo que evidencia un terreno fértil para su internacionalización.

Este enfoque apunta no solo a ampliar el portafolio, sino a elevar el nivel de sofisticación de los productos, un requisito fundamental para ingresar y mantenerse en mercados internacionales.

Cáncer de piel: identifican proteína clave que permite al melanoma expandirse
RELACIONADO

Cáncer de piel: identifican proteína clave que permite al melanoma expandirse

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

La crisis de la Nueva EPS pone en peligro la vida de Nasly, quien recibió un trasplante hace años

Alimentos

El error común al organizar la nevera que acelera el desperdicio de comida: así puede solucionarlo

Tolima

¿Tiene pensado viajar a Tolima en Semana Santa? Pilas a estas recomendaciones

Otras Noticias

Estados Unidos

¿Las personas que están en la Lista Clinton pueden salir de ella?

Aunque implica congelación de activos y bloqueo financiero, la inclusión en la Lista Clinton no es definitiva.

Jhon Córdoba

Jhon Córdoba marcó 4 goles en Rusia y llega encendido a la Selección Colombia

Jhon Córdoba en racha: 4 goles en Rusia y llamado clave a la Selección Colombia. Vea los goles.

Bogotá

Bogotá acoge la cumbre Celac: estos son los puntos más importantes tratados por los presidentes

Yina Calderón

Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras polémica por tener un carros y lujos en prisión

Líbano

Estado de salud de periodista que sobrevivió a misil en Líbano: video generó conmoción