CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 27 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En diferentes regiones, pueblos enteros salieron a las calles a despedir a los héroes que murieron en el accidente aéreo de Puerto Leguízamo.
  • Expertos forenses analizan las huellas dactilares de los seis disidentes que murieron tras un bombardeo de las Fuerzas Militares. Buscan determinar si alias Iván Mordisco y su pareja, ‘Lorena’, están dentro los abatidos.
  • Cristian Camilo, un bebé de solo 6 meses, padece una grave enfermedad y necesita un trasplante de médula, pero la Nueva EPS en Santander no le ha autorizado el trasladado a una clínica que realice este procedimiento para salvar su vida.
  • Comenzó la salida de viajeros de Semana Santa. Las autoridades estiman que más de 15 millones de personas salgan por terminales aéreas y las principales carreteras del país.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 27 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 27 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 26 de marzo de 2026

Otras Noticias

ONU

ONU alerta sobre 10.000 mercenarios colombianos reclutados en las guerras del mundo

Un grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos advirtió sobre la presencia de combatientes colombianos en seis países diferentes.

Conmebol

Conmebol impuso millonaria multa a Nacional tras incidentes ante Millonarios en Sudamericana

Atlético Nacional, sancionado con una dura multa tras los incidentes en Copa Sudamericana frente a Millonarios.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 27 de marzo de 2026: último sorteo

Artistas

“Mi voz parecía apagarse”: Yailin apareció tras salir de la cárcel en República Dominicana

Venezuela

Madres de presos políticos marchan en Caracas para pedir mediación del Vaticano