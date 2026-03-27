Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 27 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 27 de 2026
08:56 p. m.
08:56 p. m.
- En diferentes regiones, pueblos enteros salieron a las calles a despedir a los héroes que murieron en el accidente aéreo de Puerto Leguízamo.
- Expertos forenses analizan las huellas dactilares de los seis disidentes que murieron tras un bombardeo de las Fuerzas Militares. Buscan determinar si alias Iván Mordisco y su pareja, ‘Lorena’, están dentro los abatidos.
- Cristian Camilo, un bebé de solo 6 meses, padece una grave enfermedad y necesita un trasplante de médula, pero la Nueva EPS en Santander no le ha autorizado el trasladado a una clínica que realice este procedimiento para salvar su vida.
- Comenzó la salida de viajeros de Semana Santa. Las autoridades estiman que más de 15 millones de personas salgan por terminales aéreas y las principales carreteras del país.