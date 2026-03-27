Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 26 de marzo de 2026

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marzo 27 de 2026
06:30 a. m.
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  • Mientras el dolor envuelve a las familias de las víctimas del accidente aéreo en Putumayo, también hubo espacio para la esperanza. En el Hospital Militar, en medio de una calle de honor, varios sobrevivientes en sillas de rueda se abrazaron con sus familias.
  • En diferentes regiones del país se sigue reportando la llegada de los cuerpos de los soldados que murieron en la tragedia. Con calles de honor, autoridades rinden un homenaje a los militares.
  • Después de no asistir a dos audiencias, la Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José.
  • A Floridablanca llegó el cuerpo del joven futbolista Santiago Castrillón quien integraba la nómina del Millonarios Sub-20. Las honras fúnebres se realizarán el viernes a las 10 de la mañana.
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