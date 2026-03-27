Madres de presos políticos marchan en Caracas para pedir mediación del Vaticano

Vestidas con túnicas negras y blancas, un grupo de madres de presos políticos venezolanos marchó el viernes en Caracas hasta la sede de la nunciatura apostólica.

Su objetivo fue solicitar al Vaticano que interceda por una amnistía para sus familiares, en el marco de la reciente ley promulgada el 19 de febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo presión de Washington. La norma, sin embargo, no es automática: exige que cada caso sea solicitado ante los tribunales.

Desde la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Rodríguez asumió funciones y alrededor de 700 presos políticos han sido liberados.

Aun así, cientos de familias continúan esperando justicia. “Somos madres como María, al pie del dolor, esperando justicia”, se leía en las pancartas que acompañaron la manifestación.

Una procesión silenciosa de dolor

La protesta fue descrita por Diego Casanova, del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), como “una procesión silenciosa que escenifica el dolor y el sufrimiento de las madres venezolanas que hoy esperan a sus seres queridos”.

Algunas mujeres se vistieron con conjuntos deportivos amarillo y celeste, imitando los uniformes de los presos, y cubrieron sus rostros con capuchas similares a las que usaban durante las visitas en prisión.

Andreína Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, pidió directamente la mediación del Vaticano. “Aunque muchas familias se han reencontrado, el dolor no ha terminado para la mayoría”, afirmó, recordando que su hermano Josnars sigue encarcelado.

Críticas a la ley de amnistía

La ley de amnistía, considerada histórica por el gobierno, ha sido cuestionada por activistas de derechos humanos, quienes la califican de instrumento excluyente y discrecional.

Según cifras oficiales, 8.146 personas han sido beneficiadas hasta ahora, pero organizaciones no gubernamentales estiman que entre 500 y 700 aún permanecen tras las rejas por motivos políticos.

Marilú Novoa, madre de Jhofre Ibrahim Vargas Novoa, agente del Sebin detenido en enero de 2025, comparó la situación con un “viacrucis”.

“Así estamos nosotros luchando”, dijo, sosteniendo un afiche con el rostro de su hijo. Para estas madres, la marcha no solo fue un acto de fe, sino también un llamado urgente a la comunidad internacional para que la justicia alcance a todos los presos políticos en Venezuela.