Conmebol impuso millonaria multa a Nacional tras incidentes ante Millonarios en Sudamericana

La Conmebol oficializó una sanción económica significativa contra Atlético Nacional, tras los incidentes ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante el partido ante Millonarios, disputado el pasado 4 de marzo por Copa Sudamericana.

La resolución de la Comisión Disciplinaria estableció una multa total de 110.000 dólares, producto de dos infracciones contempladas en el Código Disciplinario del organismo. Este monto será descontado directamente de los ingresos que el club reciba por derechos de televisión o patrocinio en torneos organizados por la Conmebol.

¿Por qué la Conmebol sancionó a Atlético Nacional?

La multa de Atlético Nacional por parte de la Conmebol se derivó de varios hechos registrados durante el compromiso ante Millonarios, en el que el equipo 'verdolaga' quedó eliminado en casa.

Según el informe disciplinario, una de las sanciones más altas, de 100.000 dólares, corresponde a conductas discriminatorias en las tribunas, lo que representa una infracción grave al artículo 15 del reglamento. Este apartado sanciona cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas por motivos como raza, color de piel o condición social.

Adicionalmente, se impuso una multa de 10.000 dólares por el lanzamiento de objetos a jugadores y fotógrafo de Millonarios y el uso de dispositivos láser desde las gradas, situaciones que también están contempladas como faltas en el reglamento.

Aunque no se autorizó oficialmente la presencia de hinchas visitantes, se registró la presencia de aficionados 'infiltrados', lo que ocasionó un ambiente tenso dentro del estadio.

¿Qué otras sanciones deberá cumplir Atlético Nacional?

Más allá del impacto económico, la multa Atlético Nacional Conmebol incluye medidas correctivas de carácter pedagógico que el club deberá implementar en su próximo partido como local en torneos internacionales.

Entre las disposiciones se encuentra la obligación de exhibir la frase “El respeto es titular” en diferentes espacios del evento: desde el protocolo inicial del partido hasta las pantallas del estadio durante toda la jornada.

Asimismo, el club deberá desarrollar una campaña en sus redes sociales oficiales durante los días previos a su siguiente compromiso internacional, con mensajes enfocados en la promoción del respeto y la convivencia en el fútbol.

La Conmebol también emitió una advertencia formal: en caso de reincidencia, el club podría enfrentar sanciones más severas, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Disciplinario.