“Mi voz parecía apagarse”: Yailin apareció tras salir de la cárcel en República Dominicana

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras el más reciente arresto de Yailin la más viral, quien enfrenta un proceso judicial por estar vinculada presuntamente con el porte ilegal de armas de fuego.

Tras la viralización de las imágenes cuando las autoridades se llevan a la mujer y la presencia de fanáticas suyas en las inmediaciones del recinto, Yailin tomó sus redes sociales para romper el silencio y pronunciarse sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Yailin al salir de la cárcel?

En las horas más recientes, la cantante de 23 años habría sido liberada y por medio de un comunicado, que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, esta expresó su gratitud con su equipo de trabajo y sus representantes legales, quienes habrían logrado su libertad bajo garantía económica.

La mujer se encontraba bajo custodia policial en la cárcel preventiva de San Luis tras ser arrestada en el sector Los Mina, en Santo Domingo. Allí varias fanáticas suyas se aglomeraron con carteles para exigir su liberación y expresar su apoyo.

“Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió y también desde lo que me levantó. A mi público, ustedes no solo me apoyaron, ustedes alzaron su voz por mí cuando más lo necesité. Gracias también a los medios de comunicación que me apoyaron”, expuso la mujer.

Pese a que no reveló detalles del proceso legal que se encuentra atravesando, compartió unas emotivas palabras sobre algunas de las enseñanzas que adquirió luego de estar vinculada a dicho proceso judicial.

“Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud”, expresó.

Primeras imágenes de Yailin en libertad

La prensa local logró cubrir el instante en el que la dominicana salió del centro preventivo de reclusión en donde fue abordada por varios reporteros. Según sus primeras declaraciones, se siente bien y su primer paradero después del centro de reclusión iba a ser su hogar.