ONU alerta sobre 10.000 mercenarios colombianos reclutados en las guerras del mundo

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos llegó a Colombia y emitió una alerta sobre el significativo número de ciudadanos colombianos que participan como mercenarios en diversos conflictos internacionales, una situación que representa un desafío humanitario y legal de dimensiones globales.

De acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, existen al menos 10.000 mercenarios colombianos operando en distintas zonas de conflicto alrededor del mundo.

El Grupo de Trabajo fue informado de que podría haber más de 10.000 colombianos reclutados en el extranjero, muchos de ellos en situaciones de conflicto armado.

Al menos 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios

La investigación del Grupo de Trabajo de la ONU reveló que, en los últimos años, estos 10.000 colombianos han sido reclutados para participar en situaciones de conflicto armado en al menos seis naciones.

Los países identificados incluyen la República Democrática del Congo, la Federación Rusa, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen, todos territorios con prolongadas crisis humanitarias y enfrentamientos armados activos.

Este fenómeno pone de manifiesto la compleja situación de excombatientes colombianos y personal con entrenamiento militar que, ante dificultades de reintegración a la vida civil o motivados por razones económicas, terminan siendo captados por redes de reclutamiento internacional para participar en guerras ajenas.

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Alertan por mecanismos de reclutamiento de colombianos para batallar en guerras

La presencia de mercenarios colombianos en estos conflictos plantea interrogantes sobre los mecanismos de reclutamiento, las rutas de traslado y las responsabilidades legales tanto de los individuos como de las organizaciones que facilitan estas contrataciones.

El derecho internacional establece restricciones específicas sobre el uso de mercenarios en conflictos armados.

La visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos a Colombia busca examinar esta problemática en profundidad y establecer diálogos con las autoridades colombianas para abordar las causas subyacentes que impulsan a miles de ciudadanos a involucrarse en conflictos extranjeros como combatientes privados.