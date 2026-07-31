Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 31 de julio de 2026

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julio 31 de 2026
09:11 p. m.
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  • Noticias RCN habló con Nadia Fernández, esposa del coronel en retiro Libardo Osorio, asesinado junto a otros dos oficiales en Cauca cuando montaban bicicleta.
  • Uno de los tres jóvenes atacados con arma blanca dentro de la Universidad Nacional está en delicado estado de salud. Una de las víctimas dice que por sus posiciones políticas habría sido atacado.
  • Crece el escándalo en la Aerocivil, la Procuraduría abre indagación preliminar. Entre otras cosas, cuestiona presuntas irregularidades en la contratación de Gabriela Muñoz, su hermano y otros familiares.
  • Como un fracaso califican expertos y profesores lo que pasó con el sistema de salud del magisterio. El gobierno Petro prometió un mejor servicio, y la crisis empeoró.
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