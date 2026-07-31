¿Nuevo amor?: Karol G y Drake generan rumores sobre una posible relación

Cientos de reacciones y comentarios han sido generados por la más reciente aparición del rapero estadounidense Drake, quien hizo presencia en el último concierto de Karol G en Toronto.

Las cámaras del recinto enfocaron al artista mientras este se encontraba disfrutando del show de la ‘Bichota’ en compañía de varias personas de su grupo de trabajo.

Pese a la gran emoción por ver al cantante, miles de fanáticos ya han especulado un presunto acercamiento entre ambos artistas al comentarse la posibilidad de que ambos estén sosteniendo una relación.

¿Drake y Karol G están sosteniendo una relación?

Pese a que los artistas no han sido captados juntos en escenarios públicos, los rumores en redes sociales no han parado de tomar fuerza al encontrarse algunas coincidencias en los contenidos de ambos artistas.

Todo inició cuando el intérprete de ‘Hotline Bling’ compartió, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, una fotografía de Carolina para su canción ‘Si antes te hubiera conocido’.

Seguido de esto, fanáticos relacionaron a la antioqueña con un fragmento de la canción ‘New Bestie’ en donde Drake menciona la frase “yo quiero una latina, yo quiero una G como Karolina”.

Así mismo, internautas han captado los likes del hombre en algunas de las publicaciones de la mujer en donde se aprecia principalmente su figura y sensualidad. Finalmente, Carolina compartió historias en la ‘CN tower’, en Toronto, que fue la portada del álbum ‘Views’ del estadounidense.

A esta serie de coincidencias se ha sumado ahora la presencia del artista en el concierto de Giraldo al mostrarse entusiasmado por el espectáculo que la paisa estaba protagonizando en aquel instante.

Karol G anunció su nuevo álbum

Por otro lado, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ ha sorprendido al mundo entero al anunciar el que será su nuevo álbum musical ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con el que su primer éxito ‘Matadora’ ya ha generado amplias expectativas.

El anuncio oficial lo hizo durante su más reciente presentación de su gira ‘Tropitour’ con la que se encuentra recorriendo actualmente Estados Unidos y en diciembre llegará a Colombia al realizar 3 fechas seguidas en Bogotá.