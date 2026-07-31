Boletas para Santa Fe vs. River: club anunció combo especial para hinchas

Independiente Santa Fe ya puso en marcha la venta de boletería para el esperado partido contra River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club sorprendió con un combo especial que incluye tres compromisos y busca llenar El Campín.

La euforia por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana ya se siente entre los hinchas de Independiente Santa Fe. Apenas horas después de eliminar a Caracas FC, el conjunto cardenal anunció un plan especial de boletería para incentivar la asistencia al estadio durante una de las semanas más importantes del semestre.

La principal apuesta de la dirigencia es un combo que reúne tres partidos consecutivos como local: el duelo frente a Unión Magdalena por la Copa BetPlay, el compromiso contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay y el esperado choque frente a River Plate por el torneo continental.

Con esta estrategia, Santa Fe espera contar con un Campín repleto para recibir al histórico equipo argentino en una serie que definirá el paso a los cuartos de final de la Sudamericana.

¿Cuánto cuesta el combo de Santa Fe para ver el partido contra River Plate?

El paquete de tres encuentros estará disponible para los aficionados que no son abonados y tendrá precios que varían según la localidad elegida.

Los valores comienzan en $155.000 para Lateral Sur y llegan hasta $358.000 en Occidental Platea Alta, Occidental Platea Baja y Occidental Preferencial.

Por su parte, Occidental General tendrá un costo de $249.000; Oriental Platea y Oriental Preferencial costarán $218.000, mientras que Oriental General quedó fijada en $170.000.

El club informó que esta promoción estará disponible únicamente hasta el próximo 5 de agosto y recordó que los precios no incluyen el valor correspondiente al servicio de procesamiento y envío de la boletería.

¿Cuándo juega Santa Fe contra River Plate por la Copa Sudamericana?

El compromiso de ida entre Independiente Santa Fe y River Plate se disputará el miércoles 12 de agosto, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá.

La serie se definirá una semana más tarde, el miércoles 19 de agosto, también a las 7:30 p. m. (hora colombiana), cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Además del combo para el público general, Santa Fe habilitó la recarga para sus abonados, cuyos precios oscilan entre $52.000 y $118.000, dependiendo de la ubicación. Este beneficio podrá adquirirse hasta el 10 de agosto.

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El equipo bogotano aclaró que la venta de boletería individual para el partido frente a River Plate aún no ha comenzado, por lo que, de momento, la mejor alternativa para asegurar un lugar en El Campín es el paquete promocional anunciado por la institución.