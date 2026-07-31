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SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 31 de julio de 2026

¡Los nuevos ganadores conocieron su suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 31 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
09:00 p. m.
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Antes de que termine el sorteo, solo existe una expectativa: conocer cuál será la combinación elegida. Cuando el proceso concluye, esa expectativa se transforma en un dato concreto compuesto por cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que identifican oficialmente la edición del Super Astro Luna correspondiente a la jornada.

Este 31 de julio de 2026, el juego realizó una nueva edición nocturna y dio a conocer el resultado oficial. La combinación anunciada reúne los dos componentes que caracterizan esta modalidad: la secuencia numérica y el signo zodiacal, que juntos conforman el desenlace del sorteo.

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Aunque la dinámica del Super Astro Luna permanece estable en cada jornada, la combinación cambia completamente en cada edición. Esa característica hace que el resultado publicado este viernes corresponda únicamente al sorteo realizado hoy y represente de manera exclusiva esta fecha.

Para interpretar correctamente el desenlace es necesario revisar la combinación completa. Las cuatro cifras constituyen una parte esencial del resultado, mientras que el signo zodiacal complementa la información oficial anunciada al finalizar el sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 31 de julio de 2026? Descubra aquí el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 31 de julio de 2026

Los apostadores del Super Astro Luna de este 31 de julio comenzaron a revisar sus tiquetes a partir de las 10:50 de la noche.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El último sorteo del mes ya tiene un desenlace oficial en el Super Astro Luna

Con la publicación de la combinación concluye la edición correspondiente a este 31 de julio de 2026. El resultado divulgado se convierte en la referencia oficial del último Super Astro Luna del mes y será el dato asociado exclusivamente a esta jornada.

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La siguiente edición iniciará un nuevo sorteo con una combinación completamente diferente. Entretanto, las cifras y el signo zodiacal anunciados hoy permanecerán como el resultado oficial de este viernes y marcarán el cierre de julio para el Super Astro Luna.

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