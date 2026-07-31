Habilitan tramo en la Autopista Sur: conductores ya no tendrán que entrar a Venecia

La nueva conectante de la Autopista Sur con la avenida carrera 68 fue habilitada este viernes 31 de julio de 2026 en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. La apertura corresponde a una vía paralela de dos carriles ubicada en inmediaciones del nuevo puente vehicular y hace parte de las obras de construcción de la Troncal de Transmilenio por la avenida carrera 68.

Con la entrada en operación de este tramo, una parte importante de los vehículos dejará de circular por las vías internas del barrio Venecia, lo que permitirá reducir los tiempos de recorrido y agilizar el tránsito en sentido occidente-oriente.

¿Qué cambia en la Autopista Sur con carrera 68?

Los vehículos particulares y de transporte público que circulen en sentido occidente-oriente por la Autopista Sur continuarán utilizando la nueva vía paralela.

En el caso de quienes necesiten tomar la avenida carrera 68 hacia el norte, se mantendrá el desvío vigente: deberán entrar a Venecia y seguir por la carrera 54 al sur, continuar por la diagonal 45B Sur hacia el oriente y luego tomar la carrera 53 al norte para retomar su recorrido habitual.

Asimismo, los paraderos del SITP correspondientes a las rutas que circulan por este corredor en sentido occidente-oriente serán reubicados sobre el corredor, como parte de la reorganización temporal de la movilidad durante el avance de las obras.

¿Qué restricciones y desvíos estarán vigentes desde el 1 de agosto?

El IDU informó que, como parte de las adecuaciones finales de este tramo, desde las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026 se desarrollarán actividades adicionales, respaldadas por un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

En cuanto a los vehículos pesados de más de tres ejes que transiten en sentido occidente-oriente por la autopista Sur y necesiten dirigirse hacia la avenida carrera 68 o la avenida NQS, deberán tomar la avenida Boyacá hacia el norte. La misma indicación aplica para los camiones que circulen desde el sur hacia el norte por la avenida Boyacá con destino a esos corredores.

Finalmente, el IDU indicó que la infraestructura destinada para peatones y ciclistas no tendrá afectaciones durante esta fase de la obra. Por ello, tanto los andenes como las ciclorrutas existentes permanecerán habilitados y podrán utilizarse con normalidad mientras continúan los trabajos.