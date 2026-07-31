Futbolista venezolana fue arrestada por el ICE: esto se sabe del caso

La detención de la futbolista venezolana Claudia Carolina Rodríguez en un aeropuerto de Florida ha generado indignación entre organizaciones y dirigentes políticos en Estados Unidos. La deportista tenía una solicitud de asilo en trámite y fue arrestada cuando se dirigía a ver la final del Mundial de Fútbol.

La situación migratoria de una exfutbolista universitaria venezolana se convirtió en uno de los casos más comentados de los últimos días en Estados Unidos. Claudia Carolina Rodríguez, de 28 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, justo antes de abordar un vuelo con destino a la final de la Copa del Mundo.

El procedimiento ocurrió mientras la joven viajaba junto a un grupo de amigos. Tras su captura, fue trasladada inicialmente a un centro de detención en Miramar y posteriormente al complejo migratorio de Pompano Beach, donde permanece bajo custodia mientras se define su situación.

El caso ha despertado preocupación debido a que Rodríguez no registra antecedentes penales y mantiene un proceso migratorio abierto ante las autoridades estadounidenses.

¿Por qué ICE detuvo a la futbolista venezolana Claudia Rodríguez?

De acuerdo con la información conocida hasta ahora por NTN 24, Claudia Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político.

Años después obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio otorgado a miles de venezolanos. Sin embargo, los recientes cambios en la política migratoria impulsados por la administración del presidente Donald Trump provocaron la expiración de ese programa para ciudadanos venezolanos, dejando a muchos en una situación jurídica más compleja.

Aunque su solicitud de asilo continúa pendiente de resolución, ICE decidió detenerla durante un operativo en el aeropuerto, una estrategia que, según abogados y organizaciones defensoras de migrantes, se ha intensificado en distintos terminales aéreos del país.

¿Qué reacciones generó la captura de la deportista?

La detención provocó pronunciamientos de dirigentes políticos y personas cercanas a la futbolista. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz cuestionó el procedimiento y aseguró que Rodríguez cumple con los requisitos legales mientras espera una decisión definitiva sobre su caso migratorio.

La deportista también recibió el respaldo de la comunidad universitaria de la St. Thomas University de Miami, donde fue capitana del equipo femenino de fútbol. Su exentrenadora, Michelle Smith, la describió como una líder dentro y fuera del terreno de juego.

Por su parte, la familia denunció que las comunicaciones con la joven han sido limitadas desde su arresto y puso en marcha una campaña para recaudar recursos destinados a su defensa jurídica. Su prima, Ruth Lares Caglianone, pidió apoyo para lograr su liberación y aseguró que Claudia es una persona trabajadora y comprometida con su comunidad.

RELACIONADO Murió venezolano de 45 años bajo custodia de ICE en Georgia

El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y de un incremento en las detenciones realizadas por ICE. Solo durante junio, las autoridades reportaron más de 43.000 arrestos de migrantes, la cifra mensual más alta registrada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, un contexto que mantiene en alerta a miles de personas con procesos migratorios aún sin resolver.