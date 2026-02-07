Mañana Express jueves 2 de julio de 2026
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- Desarticularon a una banda de extorsionistas que dentro de una cárcel estaban cobrándole vacunas a los presos para poder tener su visita conyugal.
- Luego de volverse viral el brujo de Ghana, varios hinchas de la Selección Colombia se citaron en Monserrate para pedirle a la Virgen que proteja a los once jugadores del equipo.