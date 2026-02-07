¿Cómo le irá a Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026? ¡Mhoni Vidente reveló contundente predicción!

La Selección Colombia, por los dieciseisavos de final, se encontrará en el camino con Ghana.

Los africanos hicieron parte del grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, y fueron terceros tras ganar un partido, empatar otro y perder el último.

En la fase de grupos, la Ghana dirigida por Carlos Queiroz mantuvo el 0-0 vs. Inglaterra y puso en aprietos a Croacia hasta el minuto 83. Por lo tanto, en la Selección Colombia saben que será un partido complejo y de detalles mínimos.

En medio de ese panorama, Mhoni Vidente, la astróloga radicada en México, rompió el silencio y reveló cómo le irá a la 'tricolor' vs. Ghana.

¿Colombia clasificará tras su partido vs. Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026? Esta fue la respuesta de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, que hace unas semanas afirmó que Colombia sería la revelación junto a México, dijo que, según su análisis, los dirigidos por Néstor Lorenzo seguirían avanzando en la Copa del Mundo.

"Me han gustado mucho México y Colombia. Ya les había dicho que para mí son completamente la revelación de esta justa deportiva", sostuvo Mhoni Vidente.

"Así que yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana. Visualizo un 3-0 o un 3-1", añadió la famosa astróloga.

¿Qué aciertos mundialistas ha tenido Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus predicciones más recientes, Mhoni Vidente aseguró que México eliminaría a Ecuador y que Inglaterra también aseguraría su cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

"Va a ganar Inglaterra y México se la va a topar el 5 de julio en Nueva Jersey", enfatizó.

"También va a ganar España, Portugal vencerá a Croacia y Argentina, definitivamente, es uno de los candidatos a ser finalista o llegar lejos porque trae muy buena suerte. Mientras tanto, Francia es un equipo que se ha reinventado y a Brasil lo siento muy flojo porque ganó muy apenas", concluyó Mhoni Vidente.