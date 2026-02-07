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¿Cómo le irá a Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026? ¡Mhoni Vidente reveló contundente predicción!

La vidente rompió el silencio antes del partido definitivo por los dieciseisavos de final.

Foto: captura de pantalla de las redes sociales de Mhoni Vidente y AFP.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
10:58 a. m.
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La Selección Colombia, por los dieciseisavos de final, se encontrará en el camino con Ghana.

Los africanos hicieron parte del grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá, y fueron terceros tras ganar un partido, empatar otro y perder el último.

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En la fase de grupos, la Ghana dirigida por Carlos Queiroz mantuvo el 0-0 vs. Inglaterra y puso en aprietos a Croacia hasta el minuto 83. Por lo tanto, en la Selección Colombia saben que será un partido complejo y de detalles mínimos.

En medio de ese panorama, Mhoni Vidente, la astróloga radicada en México, rompió el silencio y reveló cómo le irá a la 'tricolor' vs. Ghana.

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Mhoni Vidente, que hace unas semanas afirmó que Colombia sería la revelación junto a México, dijo que, según su análisis, los dirigidos por Néstor Lorenzo seguirían avanzando en la Copa del Mundo.

"Me han gustado mucho México y Colombia. Ya les había dicho que para mí son completamente la revelación de esta justa deportiva", sostuvo Mhoni Vidente.

"Así que yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana. Visualizo un 3-0 o un 3-1", añadió la famosa astróloga.

¿Qué aciertos mundialistas ha tenido Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus predicciones más recientes, Mhoni Vidente aseguró que México eliminaría a Ecuador y que Inglaterra también aseguraría su cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

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"Va a ganar Inglaterra y México se la va a topar el 5 de julio en Nueva Jersey", enfatizó.

"También va a ganar España, Portugal vencerá a Croacia y Argentina, definitivamente, es uno de los candidatos a ser finalista o llegar lejos porque trae muy buena suerte. Mientras tanto, Francia es un equipo que se ha reinventado y a Brasil lo siento muy flojo porque ganó muy apenas", concluyó Mhoni Vidente.

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